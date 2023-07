Ángel de Brito reveló por qué Marley no sale a defenderse de las graves acusaciones

Esto llevó a que sea puesto en el foco de la escena, sin embargo, el conductor no recibió ningún tipo de denuncia penal. Ante esto, el conductor de LAM reveló por qué no desmiente las versiones televisivas.

“Es una estrategia judicial. Hablará cuando vuelva a la tele”, expresó en una historia de Instagram tras la pregunta de un seguidor. El momento de su regreso será meses más adelante, teniendo en cuenta que luego de MasterChef llegará Got Talent a la pantalla de Telefe.

La fuerte acusación de Marcela Tauro a Marley: "Hablemos de todo"

Fue Karina Iavícoli quien se refirió a que Jey Mammon tuvo una denuncia en la Justicia que prescribió, pero que la denuncia a Marley fue solo televisivo. Fue entonces que Tauro fue contundente: “No, sí habría una. Porque si vamos a hablar, hablemos de todo, porque si no queda como que es por lo que dijo Karina”.

Y agregó: “Habría una denuncia, no es que no. No es la de la persona que apareció en Crónica. No sé exacto de qué es, pero sé qué hay una”.

Pero cuando Guido Záffora confirmó que Survivor se iba a estrenar en 2024, expresó: “Igual, déjenme ver ¿a qué día estamos hoy? Recordemos que en el Martín Fierro hicieron el adelanto y ¿en qué quedó eso? Ya sé que no es para ahora…pero iba a serlo”.