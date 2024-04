Telefe canceló el regreso de un histórico programa de Marley: qué pasó

El canal Telefe canceló el regreso del programa Tu cara me suena para 2024 , por lo que Marley no podrá regresar a la conducción de un ciclo en el canal y continuará relegado tras las acusaciones en su contra .

Quien se encargó de confirmar la noticia fue el usuario @teleavisador en X (ex Twitter), donde escribieron: "Cancelado el regreso de Tu cara me suena a Telefe en el 2024. No hay plata". Esta justificación generó un fuerte escándalo contra el canal, ya que son los dueños de Gran Hermano 2023 y eso les genera muchos ingresos.