El esperado encuentro entre dos participantes de Gran Hermano que revolucionó las redes: "Gracias por volver" Se trata de dos personajes que mantuvieron una historia que había quedado en el camino y que, al parecer, se perfila como el nuevo shippeo de esta temporada. Agregar C5N en









Lola y Manuel oficializaron su amor en Gran Hermano.

Sin dudas, el repechaje de Gran Hermano se llevó todas las miradas. No solo por Mavinga y su negativa a darle el Golden Ticket a Carmiña, uno de los momentos más comentados de la gala, sino también por el reencuentro entre estos dos personajes que se habían enamorado dentro de la casa.

Anoche, tras el repechaje, Lola Tomaszeuski volvió a entrar a la casa de Gran Hermano y Manuel Ibero, que seguía todo desde el zoom, enloqueció. Tras reencontrase, el abrazo que se dieron fue eterno y dejó en evidencia que ella se moría de ganas de verlo y de contarle que la relación, que tenía fuera de la casa, se terminó. “Te extrañé todos los días. Gracias por volver. Te juro que estoy muy feliz. Qué lindo verte”, le dijo el sin poder dejar de sonreír. Ella, visiblemente movilizada le respondió: “Te extrañé mucho. Te lo prometí, que iba a volver. No lo puedo creer. ¡Qué locura! Te extrañé muchísimo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GHCLIPS2026/status/2057297642024022420&partner=&hide_thread=false MANU Y LOLA SE REENCUENTRAN#GranHermano #GH #lonuel pic.twitter.com/VKBZi862ye — GH CLIPS 2026 (@GHCLIPS2026) May 21, 2026 Tras las primeras palabras, el beso esperado Desde el primer momento, la tensión entre ellos se hacía sentir, pero todo escaló todavía más cuando Manuel notó que ella ya no llevaba puesto el anillo que le había regalado su novio.

Resulta que, tras quedar eliminada del reality, ella se enteró de las infidelidades de su ex pareja y, sumado a los sentimientos que ya había empezado a desarrollar por el jugador durante su paso por la casa, decidió ponerle fin a la relación.

Más tarde, cuando se quedaron solos cerca de la pileta, llegó el primer beso entre ellos y lo hicieron frente a las cámaras. De inmediato las redes estallaron de fanáticos que celebraron el reencuentro. Por otro lado, otros los usuarios acusaron a la participante de aprovechar el shipeo, ya que durante su estadía fuera de la casa pudo observar que Manuel es unos de los que se perfila para ser uno de los finalistas de Gran Hermano.