Copa Libertadores 2026: la Conmebol confirmó en qué estadio se jugará la final

El partido decisivo del torneo sudamericano se disputará el sábado 28 de noviembre, según confirmó la entidad rectora este viernes.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó que la final de la Copa Libertadores 2026 se jugará en el estadio Centenario de Montevideo . El encuentro que consagrará al nuevo campeón continental ocurrirá el sábado 28 de noviembre en la capital de Uruguay.

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El presidente de la entidad, Alejandro Domínguez , oficializó la medida a través de sus plataformas digitales. "¡Ya nos preparamos para la gran Final de la CONMEBOL Libertadores 2026 en Montevideo!" , escribió el dirigente sudamericano en su publicación.

El titular del organismo acompañó el anuncio con imágenes de una visita técnica al campo de juego. Sobre esta inspección, sostuvo: "Una comitiva de CONMEBOL visitó el Estadio Centenario para avanzar con los preparativos para el partido del 28 de noviembre. Será otra fiesta inolvidable por la #GloriaEterna".

¡Ya nos preparamos para la gran Final de la CONMEBOL @Libertadores 2026 en Montevideo! Una comitiva de CONMEBOL visitó el Estadio Centenario para avanzar con los preparativos para el partido del 28 de noviembre. ¡Será otra fiesta inolvidable por la #GloriaEterna ! pic.twitter.com/Lh2VRiH8oP

Las autoridades del fútbol sudamericano observaron el estado de las tribunas y las zonas operativas. La recorrida sirvió para diagramar la logística del espectáculo y supervisar las adecuaciones de infraestructura para el evento.

El histórico Centenario de Montevideo espera a los nuevos contendientes

El estadio inaugurado para el Mundial de 1930 sumará su definición de Copa Libertadores número veintiuno. Esta marca consolida al Monumento Histórico del Fútbol Mundial como uno de los escenarios más tradicionales de la competencia sudamericana.

La designación de Montevideo marca el regreso de una final continental a esta ciudad tras cinco años. La última cita decisiva allí ocurrió el 27 de noviembre de 2021, fecha en la que Palmeiras venció 2-1 a Flamengo en tiempo suplementario.

Varios clubes argentinos mantienen las chances intactas de llegar a la final en este escenario emblemático. Boca, Estudiantes, Lanús, Rosario Central, Independiente Rivadavia y Platense continúan en carrera por el título en la actual edición del certamen.