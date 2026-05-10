10 de mayo de 2026 Inicio
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YPF y las demás petroleras definen un nuevo aumento de los combustibles

El sector analizará este lunes el fin del mecanismo temporal de contención de tarifas tras el alza global del petróleo.

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El próximo 15 de mayo vence el esquema de contención de tarifas.

El próximo 15 de mayo vence el esquema de contención de tarifas.

YPF y el resto de las compañías petroleras definirán este lunes el futuro de los precios de los combustibles. La reunión del sector ocurre a causa del inminente vencimiento del esquema de contención de tarifas, aplicado durante los últimos 45 días ante la suba internacional del crudo.

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El titular de la petrolera estatal, Horacio Marín, resolvió a principios de abril la implementación de un mecanismo temporal. Esta medida funcionó como un amortiguador para absorber parte de la escalada del petróleo a nivel mundial y evitar su traslado pleno a los consumidores.

Al momento del anuncio oficial, Marín explicó el objetivo de la política: "Esto nos permitirá mantener aproximadamente estables los precios en el surtidor. Durante este periodo, desde YPF no trasladaremos a los consumidores el impacto de las nuevas variaciones del Brent, quedando liberadas el resto de las variables que componen el precio".

Este sistema de estabilización finaliza el próximo 15 de mayo. Ante esta fecha límite, el mercado aguarda una resolución conjunta de las empresas sobre los próximos movimientos en los surtidores de todo el país.

La guerra en Medio Oriente altera los valores del crudo

El esquema de retención de precios se originó por la escalada geopolítica y el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán a fines de febrero. En ese marco, los combustibles en el mercado interno acumularon un alza cercana al 23%, mientras el crudo a nivel global se revalorizó más de un 50%.

Las cotizaciones internacionales del petróleo experimentaron un fuerte retroceso en los últimos días ante posibles acuerdos de paz en Medio Oriente. El índice WTI cayó un 12% para operar cerca de los u$s95 por barril, a la vez que el Brent retrocedió un 10% hasta ubicarse en torno a los u$s101.

A pesar de esta baja reciente, los precios globales permanecen en niveles elevados y el sector anticipa ajustes para corregir el atraso acumulado en el mercado local. En la actualidad, el costo para llenar un tanque de combustible supera los $100.000 a causa de la fuerte aceleración registrada desde el mes de marzo.

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