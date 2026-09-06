"¡Te voy a matar!": Carmen Barbieri reveló la aventura de terror que vivió en la noche porteña La conductora sorprendió con un relato cargado de tensión cuando recordó una salida nocturna que terminó en amenazas, gritos, golpes y un operativo policial con la puerta derribada. Agregar C5N en









Carmen Barbieri recordó la noche en que la policía tiró la puerta abajo. Redes sociales

Carmen Barbieri sacudió la última emisión de PH: Podemos Hablar (Telefe) al revelar una anécdota terrorífica vivida en sus años de juventud en la noche porteña. Lo que empezó como una salida de boliche terminó con amenazas, golpes y policías derribando puertas. "Te voy a matar!", reveló la conductora que escuchó decir a un hombre, ante la mirada atenta de los invitados.

La capocómica confesó que aún se altera al recordar un episodio vivido en sus épocas de soltería: “Te lo cuento y me transpiro”, lanzó ante Andy Kusnetzoff y los invitados. Según relató, tras una salida nocturna, ella y sus amigos aceptaron seguir la velada después del boliche en la casa de un conocido —"no un amigo cercano"— y allí se desató el caos.

"Vamos todos a la casa de Federico’. Federico de apellido. Nos sentamos. ‘Ahora vengo’, dijo. Éramos como cuatro o cinco personas. Todos amigos los que estábamos sentados. No venía, no venía”, comenzó explicando la anécdota y recordó que cuando todo el grupo decidió irse se sorprendieron porque la puerta de acceso al departamento estaba cerrada con llave. “Yo voy a la puerta, puerta cerrada con llave. Él nos hizo entrar, cerró con llave y se fue con la llave”, contó.

Según Carmen, el anfitrión apareció con un aviso inquietante: “Tengo un problema, pero ya lo voy a solucionar”, mientras desde otra habitación se escuchaba un grito aterrador: “¡Te voy a matar!”. Según explicó la actriz, se trataba de la pareja de Federico, que exigía: “¡Ay, sacá a esta gente de acá! ¡Quiero dormir, mañana trabajo!”.

Lejos de dejarlos ir, el dueño de casa retuvo la llave y el grupo quedó atrapado. “De acá no se va nadie”, citó Barbieri, que recordó cómo la tensión escaló hasta las trompadas entre la pareja, con ella y sus amigos en el medio. La única salida fue pedir ayuda: “Llamaron a la policía, vino la policía, la policía tiró la puerta abajo y nos fuimos”, contó. La capocómica cerró con una advertencia sobre los riesgos de aceptar invitaciones de desconocidos: “Por suerte nadie mató a nadie, porque se podrían haber matado”.