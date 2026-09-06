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"¡Te voy a matar!": Carmen Barbieri reveló la aventura de terror que vivió en la noche porteña

La conductora sorprendió con un relato cargado de tensión cuando recordó una salida nocturna que terminó en amenazas, gritos, golpes y un operativo policial con la puerta derribada.

Carmen Barbieri recordó la noche en que la policía tiró la puerta abajo.

Carmen Barbieri recordó la noche en que la policía tiró la puerta abajo.

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Carmen Barbieri sacudió la última emisión de PH: Podemos Hablar (Telefe) al revelar una anécdota terrorífica vivida en sus años de juventud en la noche porteña. Lo que empezó como una salida de boliche terminó con amenazas, golpes y policías derribando puertas. "Te voy a matar!", reveló la conductora que escuchó decir a un hombre, ante la mirada atenta de los invitados.

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La capocómica confesó que aún se altera al recordar un episodio vivido en sus épocas de soltería: “Te lo cuento y me transpiro”, lanzó ante Andy Kusnetzoff y los invitados. Según relató, tras una salida nocturna, ella y sus amigos aceptaron seguir la velada después del boliche en la casa de un conocido —"no un amigo cercano"— y allí se desató el caos.

"Vamos todos a la casa de Federico’. Federico de apellido. Nos sentamos. ‘Ahora vengo’, dijo. Éramos como cuatro o cinco personas. Todos amigos los que estábamos sentados. No venía, no venía”, comenzó explicando la anécdota y recordó que cuando todo el grupo decidió irse se sorprendieron porque la puerta de acceso al departamento estaba cerrada con llave. “Yo voy a la puerta, puerta cerrada con llave. Él nos hizo entrar, cerró con llave y se fue con la llave”, contó.

Según Carmen, el anfitrión apareció con un aviso inquietante: “Tengo un problema, pero ya lo voy a solucionar”, mientras desde otra habitación se escuchaba un grito aterrador: “¡Te voy a matar!”. Según explicó la actriz, se trataba de la pareja de Federico, que exigía: “¡Ay, sacá a esta gente de acá! ¡Quiero dormir, mañana trabajo!”.

Lejos de dejarlos ir, el dueño de casa retuvo la llave y el grupo quedó atrapado. “De acá no se va nadie”, citó Barbieri, que recordó cómo la tensión escaló hasta las trompadas entre la pareja, con ella y sus amigos en el medio. La única salida fue pedir ayuda: “Llamaron a la policía, vino la policía, la policía tiró la puerta abajo y nos fuimos”, contó. La capocómica cerró con una advertencia sobre los riesgos de aceptar invitaciones de desconocidos: “Por suerte nadie mató a nadie, porque se podrían haber matado”.

Quiénes fueron los invitados de PH

El ciclo de Andy Kusnetzoff, que atraviesa su octava temporada, tuvo una mesa con una de las personas más buscadas tras el escándalo que tuvo en vilo al mundo del espectáculo.

Una de las invitadas fue Carmen Barbieri, una de las figuras con mayor trayectoria en el espectáculo argentino. La artista trabajó como actriz, conductora y vedette, además de desarrollar una extensa carrera en teatro y televisión. También estuvo Paula Chaves, quien recientemente dejó Olga, el canal de streaming del que formaba parte, para enfocarse en un nuevo proyecto que tiene previsto su lanzamiento para octubre.

A la mesa también se sumaron Tuli Acosta, el Chino Leunis y el Turco Naim. En el caso de Tuli Acosta, su presencia en el programa se da después del escándalo que protagonizó junto a Luck Ra y La Joaqui. La cantante quedó en el centro de la polémica por distintas versiones y cruces vinculados a la relación entre los artistas, una situación que generó repercusión en redes sociales.

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