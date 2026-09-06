Video: el Dibu Martínez recibió un patada en la cabeza de Gabriel y no lo expulsaron El arranque del clásico londinense entre Arsenal y Chelsea se calentó rápido con un cruce aéreo que terminó con un violento impacto en el rostro del arquero, que quedó tendido tras atrapar la pelota entre piernas rivales. La jugada ni siquiera la revisó el VAR. Por Agregar C5N en









Patada criminal y tensión al palo en el arranque del clásico londinense terminó con el Dibu en el suelo.

El arranque del clásico londinense entre el Arsenal y el Chelsea empezó con un patadón abajo del arco que casi le cuesta un ojo a Emiliano “Dibu” Martínez. El que fue con todo a buscar la pelota, llegó tarde y terminó reventando la cara del arquero, fue Gabriel Magalhães, defensor central del Arsenal, que dejó tirado en el césped al arquero argentino. La jugada encendió la chispa de un duelo que prometía pierna fuerte, roce y polémica desde el minuto uno.

A juzgar por la jugada, ambos jugadores fueron a disputarse la pelota que quedó atrapada entre piernas rivales y terminó en un choque brutal. El Dibu alcanzó a retener el balón, pero el central brasileño llegó tarde y le metió un zurdazo directo al rostro. La acción no fue revisada por el VAR y el cuerpo arbitral entendió que no hubo intención, dejando la polémica servida.

El impacto obligó a detener el partido unos minutos mientras el arquero del Chealsea recibía asistencia médica. Con hielo en la zona afectada, pudo seguir en cancha y el clásico retomó su ritmo, aunque la tensión ya estaba instalada.

Gabriel kicked Emiliano Martinez in the head.



NO CARD pic.twitter.com/NW352g5OxO — Polymarket Sports (@PolymarketSport) September 6, 2026 El clásico londinense: Arsenal vs Chelsea, rivalidad de poder y orgullo en la Premier Arsenal se quedó con el clásico londinense este domingo. Venció 2-1 al Chelsea en el Emirates y sigue con puntaje perfecto en la Premier League. Los goles fueron de Kai Havertz y Martin Ødegaard, mientras que Morgan Rogers había adelantado a los Blues.

Chelsea pegó primero con un gol tempranero de Morgan Rogers, pero el Arsenal reaccionó rápido y lo dio vuelta gracias a los tantos de Kai Havertz y Martin Ødegaard. El duelo tuvo roce, amonestaciones y polémicas, con un VAR que decidió no intervenir en una jugada caliente dentro del área donde el flamante arquero argentino terminó siendo atendido por los médicos.

Con el 2-1 final, los Gunners se quedaron con la victoria en el Emirates y mantienen puntaje perfecto en la Premier League, mientras que los Blues quedaron relegados en la tabla. El partido dejó claro que la rivalidad londinense sigue siendo de las más intensas de Inglaterra, con un clima cargado de tensión y promesas de más capítulos igual de picantes. GOAL: MARTIN ØDEGAARD GIVES ARSENAL THE LEAD!



Arsenal 2-1 Chelsea



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