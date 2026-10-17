El papa León XIV recibió el alta médica, se retiró del hospital y el domingo dará el Ángelus

El sumo pontífice se retiró a pie del Policlínico Gemelli de Roma, luego de haber sido operado por un adenocarcinoma de pulmón y le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

El papa León XIV recibió este sábado el alta médica , luego de haber permanecido internado cuatro días en el Hospital Gemelli de Roma, tras someterse a una cirugía en su pulmón derecho .

En un nuevo parte médico, desde la Santa Sede detallaron después que los médicos analizaran los análisis de sangre, las radiografías de tórax y tras la evaluación del estado clínico del paciente, se determinó que el Santo Padre “está en condiciones de recibir el alta” durante las primeras horas de la tarde de la capital de Italia.

León XIV fue operado en el Policlínico Gemelli el martes 13 de octubre por un adenocarcinoma de pulmón donde le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. “Saldrá del hospital a primera hora de la tarde y regresará al Vaticano” , agregaron. Finalmente su salida del centro médica se dio pasada las 10:30, hora de argentina (15:30, hora en Italia).

Previo a abandonar el centro médico, el Papa saludó a todos los profesionales que lo atendieron y estuvieron a su disposición saludándolos con la mano. También recibió un regalo y en la puerta del Hospital, varios fieles se acercaron para brindarles palabras de aliento. Luego se subió al auto y se dirigió al Vaticano, donde ante su llegada bajó el vidrio del mismo y se animó a saludar a la distancia a quienes estaban presentes .

“ Tuvo una recuperación optima el Papa. Lo hemos visto celebrando la misa, retomó sus actividades laborales donde habló con Vladimir Putin. Además, se espera que mañana (domingo), en el Palacio Apostólico, desde la ventana, pueda recitar el Ángelus”, informó la corresponsal de Italia para C5N, Pamela Francescato.

La recuperación fue mejor de la esperado ya que su reposo en el centro hospitalario se presumía iba a ser de una semana, sin embargo, luego de cuatro días recibió la autorización de los médicos y se lo ve “de muy buen humor”.

Respecto a cómo sigue el procedimiento médico, la comunicadora explicó que por el momento los especialistas no están evaluando someterlo a una quimioterapia. Ahora se esperan los resultados de la biopsia de los linfonodos que le han quitado para saber si hay otras zonas comprometidas.

El Santo Padre celebró misa este viernes en la sala acondicionada del piso 10 de la institución de salud, ante el personal médico, enfermeros y miembros del Cuerpo de Gendarmería del Estado del Vaticano. En su homilía, agradeció la tarea diaria que hacen al cuidar a los enfermos y destacó la atención recibida durante su internación.

El papa León XIV habló tras ser operado de un nódulo pulmonar: "Les agradezco sus oraciones"

Tras la intervención quirúrgica por un nódulo pulmonar en el Hospital Gemelli de Roma, el papa León XIV manifestó su gratitud a sus seguidores por el apoyo que recibió.

El portal oficial de la Santa Sede informó que León XIV envió un mensaje en la clausura del encuentro por el décimo aniversario de Amoris Laetitia, en el que valoró el respaldo de los fieles: "Como saben, no he podido estar con ustedes durante estos días. Les agradezco cordialmente sus oraciones y el trabajo que han realizado juntos. El hecho de que hayan compartido sus experiencias y hayan escuchado con atención es, sin duda, un regalo para toda la Iglesia".

"Especialmente, estoy agradecido con las familias que han compartido sus alegrías, dificultades y esperanzas, así como con los jefes de las Iglesias católicas orientales y los presidentes de las conferencias episcopales por su labor de preparación y por el tiempo que han dedicado a este encuentro", agregó en esta línea.