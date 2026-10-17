Preocupación por el Dibu Martínez: recibió un fuerte golpe y se retiró en camilla en el partido del Chelsea El arquero tuvo que ser asistido en pleno campo de juego, previo a irse inmovilizado, luego de que saliera a cortar un centro y sea embestido por el defensor del Everton Jarrad Branthwaite. Se espera el parte médico oficial del club inglés. Por Agregar C5N en









Emiliano "Dibu" Martínez se retiró lesionado en el partido ante el Evertón.

El arquero de la Selección argentina, Emiliano "Dibu" Martínez, sufrió este sábado un preocupante choque en el partido entre Chelsea y Everton, por la fecha 7 de la Premier League. Luego de un fuerte golpe en su cabeza, tuvo que ser inmovilizado en pleno campo de juego y retirarse en camilla.

Todo ocurrió a 15 minutos del final del partido, disputado en el Hill Dickinson Stadium, cuando el oriundo de Mar del Plata salió a cortar un centro y fue embestido en la cabeza por el defensor del Everton Jarrad Branthwaite. El Dibu fue remplazado por su compañero Mike Penders para completar el duelo que terminó con victoria por 2-0.

¡MALAS NOTICIAS Y PREOCUPACIÓN POR DIBU! Emiliano Martínez sufrió un fuerte choque contra Branthwaite y se retiró en camilla del partido ante Everton.



Mirá la Premier League por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/qTp0U2Ujbe — SportsCenter (@SC_ESPN) October 17, 2026 A la espera de un primer parte médico oficial del Chelsea, se encendieron las alarmas de la Selección argentina, que en noviembre deberá afrontar partidos amistosos ante Uruguay y Costa Rica, correspondientes a la doble fecha FIFA.