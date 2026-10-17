Preocupación por el Dibu Martínez: recibió un fuerte golpe y se retiró en camilla en el partido del Chelsea

El arquero de la Selección argentina, Emiliano "Dibu" Martínez, sufrió este sábado un preocupante choque en el partido entre Chelsea y Everton, por la fecha 7 de la Premier League. Luego de un fuerte golpe en su cabeza, tuvo que ser inmovilizado en pleno campo de juego y retirarse en camilla.
Todo ocurrió a 15 minutos del final del partido, disputado en el Hill Dickinson Stadium, cuando el oriundo de Mar del Plata salió a cortar un centro y fue embestido en la cabeza por el defensor del Everton Jarrad Branthwaite. El Dibu fue remplazado por su compañero Mike Penders para completar el duelo que terminó con victoria por 2-0.
A la espera de un primer parte médico oficial del Chelsea, se encendieron las alarmas de la Selección argentina, que en noviembre deberá afrontar partidos amistosos ante Uruguay y Costa Rica, correspondientes a la doble fecha FIFA.