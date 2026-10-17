Se filtró cuál es la pareja que se habría formado en Masterchef Celebrity Un intercambio en A la Barbarossa despertó rumores sobre un posible romance entre dos participantes del reality cuinario. Qué dijeron Lizy Tagliani y Pía Shaw sobre el vínculo. Agregar C5N en









Edith Hermida y Sebastián Presta quedaron en el centro de los rumores.

Las panelistas señalaron a dos figuras del espectáculo por su supuesta cercanía.

El humorista negó que exista una relación sentimental.

Lizy Tagliani aseguró que habría coqueteo entre los participantes.

Una posible salida fuera del programa volvió a alimentar las especulaciones. Se filtró cuál es la pareja que se habría formado en MasterChef Celebrity- un inesperado rumor sentimental surgió alrededor de las grabaciones del reality y sorprendió a los seguidores del programa. Según revelaron Pía Shaw y Lizy Tagliani en A la Barbarossa, dos concursantes habrían comenzado un acercamiento que despertó comentarios y bromas entre sus compañeros.

La versión salió a la luz durante una charla televisiva en la que las panelistas señalaron la complicidad entre ambos participantes. Aunque Presta negó que exista un romance, Tagliani sostuvo que entre ellos habría atracción y dio detalles de algunas situaciones que llamaron la atención del equipo.

Por ahora, el supuesto vínculo sigue siendo una versión surgida en televisión. Las declaraciones de las periodistas generaron repercusión, mientras que los protagonistas mantienen que no hay una relación amorosa confirmada.

Qué pareja se habría formado en Masterchef Celebrity La periodista Pía Shaw fue quien puso el tema sobre la mesa en A la Barbarossa. Allí contó que habría surgido un posible romance durante las grabaciones del reality culinario y señaló a Edith Hermida y Sebastián Presta como protagonistas. Al ser consultado, el humorista intentó desmentir la versión: "No hay romance", aseguró. Sin embargo, Lizy Tagliani intervino para dar su propia interpretación de la relación y afirmó que habría un coqueteo entre los dos.

"Ahí hay un coqueteo, es verdad que es una edad donde querés conocerte más para darle el título de romance, pero se gustan", expresó la conductora, según publicó Pronto. Las declaraciones alimentaron las especulaciones sobre el vínculo, aunque ninguno de los comentarios mencionados confirma que exista una relación sentimental formal.

Durante la conversación, Shaw mencionó que algunos compañeros habrían notado ciertos gestos de Presta cuando se acerca a Hermida. Según relató, el actor se sacaría los anteojos para hacerse el lindo, una observación que provocó risas en el estudio. Presta respondió que no se había dado cuenta de ese detalle y volvió a negar que exista atracción. No obstante, Tagliani insistió en que habría señales de complicidad entre ambos participantes. Como ejemplo, contó que Hermida habría salido en defensa del humorista cuando se habló de una posible eliminación del certamen. Para la conductora, esa reacción sería una muestra del interés que podría existir entre ellos.