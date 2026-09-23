La fulminante crítica de Coscu a Tiago PZK por su romance con La Joaqui: "Se está re equivocando" El streamer salió a cuestionar públicamente las decisiones personales del cantante tras salir con la ex de su amigo. Agregar C5N en









Lo comparó con lo que él mismo vivió tiempo atrás cuando Tiago inició un vínculo con Belén Negri, su expareja. Redes sociales

Coscu se metió de lleno en la polémica y disparó contra Tiago PZK luego de que se confirmara su romance con La Joaqui, expareja de Luck Ra. El streamer Martín Pérez Disalvo habló en diálogo con Nicolás Edwin y no esquivó la comparación con lo que él mismo vivió tiempo atrás cuando Tiago inició un vínculo con Belén Negri, su expareja en aquel momento.

"Tiago fue mi amigo. Me sorprendió en su momento, ahora no me sorprende porque ya lo viví", arrancó Coscu, dejando en claro que la situación le resulta familiar. Sus críticas fueron directas pero también le dio lugar al reconocimiento del talento del artista. "Que sea feliz pero para mí se está re equivocando con las decisiones que toma en la vida", afirmó. Y amplió la mirada: "Ojalá la gente no lo mate tanto porque para mí el chabón es alto artista, canta increíble y en lo personal se manda la cagada de estar con la ex de dos amigos".

La reflexión final de Coscu condensó su postura con una frase que funcionó como sentencia. "Para mí el chabón es re talentoso y me encantaría que esté la mejor, pero bueno, yo esas actitudes, obviamente, no las puedo bancar. Primero porque la sufrí en carne propia y segundo porque un error lo puede tener cualquiera, ahora dos iguales creo que es una banda", cerró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nico Edwin (@nicolasedwin1) Luck Ra dijo que Tiago PZK es un "traidor" Luck Ra habló por primera vez en profundidad sobre el romance en Sálvese Quien Pueda e intentó medir sus palabras, aunque el dolor quedó a la vista. El cordobés recordó el tipo de vínculo que mantenía con Tiago antes del conflicto. "Él venía a casa, se quedaba a dormir, hacíamos asados juntos", contó, para dejar en claro la cercanía que existía entre ambos antes de que todo cambiara.

Cuando le preguntaron directamente si consideraba que Tiago había traicionado su confianza al comenzar una relación con su exnovia, Luck Ra se tomó un instante antes de responder. "No sé cómo decirlo, sin que me tiemblen las manos, te soy sincero, pero sí", expresó. Y agregó, con franqueza: "Obviamente que duele".

Redes sociales También desmintió una versión que había circulado según la cual él les habría dado su aprobación cuando ambos le comunicaron que estaban comenzando a salir. "Eso no ocurrió. No", respondió, aclarando además que desde entonces no volvió a tener diálogo con Tiago PZK. En paralelo, la panelista Majo Martino aportó en Puro Show una versión que complejizó aún más el panorama. Según allegados al cantante, Luck Ra cree que La Joaqui ya tenía un vínculo con Tiago antes de que la relación entre ellos terminara formalmente. "Él piensa que ella está con Tiago PZK antes de terminar la relación", afirmó Martino, antes de aclarar que se trata de la lectura del entorno del músico y no de un hecho comprobado.