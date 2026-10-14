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Inesperado romance entre dos famosos de MasterChef: "Hacen la pareja perfecta"

Se reveló que hay dos participantes que "se gustan" y la periodista Pía Shaw preguntó si ya habían tenido un encuentro sexual: "No voy a contar la respuesta".

¿Qué famosos se gustan?

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Telefe

El programa MasterChef Celebrity Argentina 2026 ya despidió a dos participantes desde su inicio, pero los que quedan ya forjaron una gran amistad. Sin embargo, hay dos famosos que parecen haber pasado la línea de la buena onda al enamoramiento. ¿Quiénes estarían en pareja? Edith Hermida y Sebastián Presta.

Un nuevo eliminado en MasterChef.
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La primicia la trajo Pía Shaw de la mano de Lizy Tagliani: “Te voy a contar un romance que nació en las grabaciones de MasterChef. Para mí hacen una pareja perfecta. Le pregunté a ella si tuvo relaciones sexuales con él ya, pero no les voy a contar su respuesta"-

A lo que Presta indicó: “Es raro que estén hablando de esto, yo no comparto. No hay romance". Pero Lizy interrumpió: “Ahí hay un coqueteo, es verdad que es una edad donde querés conocerte más para darle el título de romance, pero se gustan".

Pía redobló la apuesta y le preguntó a Presta: “Los compañeros dicen que cada vez que te acercas a ella te sacas los anteojos para hacerte el lindo". Él respondió con intención de bajarle el peso: “Nos cruzamos por primera vez acá, no había onda. Hoy tampoco hay onda. Claro que la invitaría a salir a Edith. Yo no sé si ella quiere estar conmigo. El viernes salimos y viene Edith".

Fue sin querer: revelaron por error el nuevo eliminado de MasterChef y se generó un escándalo

Luego de que se revelara por él mismo que Pachu Peña iba a ser el primer eliminado y Paula Trápani la segunda, ahora filtraron el nombre de la persona que abandona MasterChef Celebity Argentina en tercer lugar. Fue el Pollo Vignolo quien dijo sin querer quien se iba a ir.

Oscar Ruggeri intentó saber sobre el presente de su compañera Morena Beltrán y le preguntó: ¿Vos no vas a hablar?...qué estás cocinando... ¿O te echaron?". Pero su comentario fue en broma y quien no lo entendió así fue el conductor.

“Quedó afuera, quedó afuera", reveló el Pollo y generó que la cara de Morena se transformara en un 100% porque les había contado a sus compañeros que ya no seguía en competencia, pero no debían contarlo al aire.

Al detectar el NO gigante de su compañera, el conductor disparó: "¿No? ¿Todavía no se sabe? está peleándola". Morena intentó arreglarla, pero ya era muy tarde: “Ayer me fue bien... ayer hice un arroz con calamar muy rico".

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