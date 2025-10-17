Día de la Lealtad: así contaron los medios de la época el 17 de octubre de 1945

La jornada en la que una Plaza de Mayo repleta pidió por la libertad del entonces coronel Juan Domingo Perón no fue apreciada en su magnitud histórica en ese momento, sino que su importancia se fue comprendiendo, analizando reinterpretando con el correr del tiempo.

Se cumplen 80 años del 17 de octubre de 1945 , un día que, con seguridad, entra en el podio de los más interpretados y analizados de la historia argentina, por sus consecuencias en las décadas posteriores y su indeleble simbolismo. Sin embargo, como suele suceder, los medios contemporáneos la consideraron una jornada agitada más, típica de la política nacional , y comprendieron su importancia histórica pasado el tiempo.

Muchos de los diarios de entonces, recelosos del incipiente peronismo, hicieron foco en los disturbios vinculados con los manifestantes que llegaban a la Ciudad de Buenos Aires en columnas desde zonas industriales suburbanas como Berisso, Ensenada y San Martín.

Otros pusieron el ojo en el ascendente rol del entonces coronel Juan Domingo Perón , preso en el Hospital Militar y obligado a renunciar a sus cargos de vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión Social. Aquel día, en la Plaza de Mayo, se forjó entre él y la clase obrera un vínculo que convertiría a esa jornada en el Día de la Lealtad .

"Grupos aislados que no representan al auténtico proletariado argentino tratan de intimidar a la población" , tituló el vespertino Crítica ese mismo miércoles 17 de octubre, en referencia a los comienzos de la movilización durante la mañana.

"He aquí una de las columnas que desde esta mañana se pasean por la ciudad en actitud 'revolucionaria'. Aparte de otros pequeños desmanes, solo cometieron atentados contra el buen gusto y contra la estética ciudadana afeada por su presencia en nuestras calles . El pueblo los vio pasar, primero un poco sorprendido y después con glacial indiferencia", describía.

Una vez culminada la manifestación tras el discurso de Perón desde el balcón de Casa Rosada, que inauguraría una larga lista, se produjo un tiroteo justamente frente al edificio de este diario, en Avenida de Mayo al 1300, un bello exponente art déco que hoy pertenece a la Policía Federal.

Diario Crítica 17 de octubre de 1945 Día de la Lealtad La quinta del diario Crítica, que salía por la tarde, que relataba las primeras horas del 17 de octubre de 1945.

"Los manifestantes, al pasar frente a Crítica fueron sorprendidos con una descarga cerrada, y se presumía, por las características del tableteo que se hacían disparos de ametralladoras", relató al respecto Clarín. "Se informó extraoficialmente que habían sido recogidos alrededor de 30 cadáveres, y que el número de heridos era considerable", amplió.

El matutino, fundado por Roberto Noble en agosto de ese mismo año, dedicó su edición del 18 de octubre a los vaivenes políticos al interior del Gobierno, en tensión ante la creciente popularidad del futuro mandatario. "Una ovación los saludó [a Perón, el presidente Edelmiro Farrell, varios ministros y "numerosas personas vinculadas al gobierno". La muchedumbre, satisfecho su objeto, aclamó el nombre del coronel Perón por espacio de 15 minutos, impidiendo todas las tentativas del general Farrell para hacerse oír", describió.

Antes de eso, el diario repasaba los momentos de tensión. "Muy pronto lo identificó la multitud, cuyos gritos hostiles, redoblados, le impidieron pronunciar palabra [al ministro de Guerra, Eduardo Ávalos]. Había en el ministro muchas tentativas durante una permanencia de 20 minutos en el balcón; pero todo fue inútil. La consigna, traducida en el grito de la muchedumbre era una sola excluyente: '¡Libertad para Perón!'", relató el texto, a tono con el título: "Una jornada dramática vivió ayer Buenos Aires: el coronel Perón habló desde los balcones de la Casa Rosada". Luego, reprodujo el discurso.

Diario Clarín 18 de octubre de 1945 Día de la Lealtad El relato de Clarín de los sucesos del 17 de octubre.

La Nación, por su parte, escribió a partir de la indignación: "Hemos presenciado con asombro y pesar el espectáculo dado por las agrupaciones de elementos que no obstante la categórica prohibición, de fecha reciente, de celebrar reuniones en la vía pública, han recorrido las calles dando vítores a ciertos ciudadanos, y en esta ciudad acampando durante un día en la plaza principal, en la cual, a la noche, improvisaban antorchas sin ningún objeto, por el mero placer que les causaba este procedimiento".

La Prensa, en tanto, relató los sucesos sin juicios de valor, con "Desde los balcones de la Casa de Gobierno hablaron el primer magistrado y el coronel Perón" como título de tapa. "La concentración no cesaba en sus exclamaciones en favor del coronel Perón, cuyo nombre se coreaba constantemente como estribillo". Además, dio cuenta de incidentes en La Plata: "Al pasar frente a la sucursal de La Prensa, banco Comercial, casa Luiz Ferrando, Jacobo Peuse y Jockey Club de la Provincia, realizaron una intensa pedrea que determinó la rotura de vidrios y cristales y carteles luminosos".

La Época y "una de las más grandes gestas de la historia argentina"

La Época 18 de octubre de 1945 Día de la Lealtad El diario La Época y una loa a la manifestación del 17 de octubre.

Solamente La Época dio a la jornada los tintes de gesta épica coincidentes con las lecturas futuras del peronismo. "Desde la histórica Plaza de Mayo más de un millón de ciudadanos aclamó [sic] presidente al coronel Perón", tituló el jueves 18.

"Enfervorizados en la común emoción de una democracia en marcha aúnan la decisión de imponer su voluntad. La Plaza de Mayo fue anoche escenario de una de las más grandes gestas de la historia argentina. De aquellas solo comparables al 25 de Mayo y al 9 de Julio, cuando un pueblo que nació y vivió grande entre los grandes, y así seguirá hasta morir en defensa de su libertad si necesario fuera, salió a la calle a defender su derecho de vida, como salieron ayer los obreros amenazados por los comunistas, del brazo de los Sres. Hueyo, Saavedra Lamas, Palacios, Coll, Cantilo, Vernengo Lima y otros tantos oligarcas indecentes y vendidos al extranjero, atentando contra el proletariado nacional, verdadera reserva moral del país", describió.

"¡Qué lección de cordura! ¡De cultura! De buen gusto, ha dado ese pueblo ayer a aquel otro que pretendió en una farsa trágica-cómica torcer en un día los destinos de una nación que hoy está de pie para decir cómo y por quién Quiere ser gobernada. Porque también a eso se ha llegado en la jornada de ayer. El pueblo he hecho su plebiscito. El interrogante de la futura presidencia ha sido cerrado anoche por el pueblo soberano. Por todo el pueblo argentino. Porque el momento vivido frente a la Casa de Gobierno, fue también vivido en todas las ciudades y pueblos del país y en todos los lugares donde hubo un transmisor radiotelefónico...", destacó el texto.