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No hay vuelta atrás: la versión que cambia todo para Julieta Prandi tras la separación de Emanuel Ortega

El conductor Ángel de Britto respondió a algunos comentarios tras la polémica ruptura entre ambas figuras, después de que se conocieran los supuestos chats de Ortega con otra mujer. ¿Qué pasó?

Ángel de Brito reveló que Julieta Prandi se fue a Brasil con un amigo. 
Ángel de Brito reveló que Julieta Prandi se "fue a Brasil con un amigo". 
La visión de la astrologa sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega.
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El conductor de LAM publicó una caja de preguntas en su Instagram para interactuar con sus seguidores. A lo que una persona le consultó "Lo de Prandi seguirá o queda acá? Siento que hay mucho más escondido, tan bien se mostraban".

Ángel de Brito le respondió tajante y sin dar muchas explicaciones: "Se fue a Brasil con amigo". Dando a entender que Prandi viajó al país vecino con un hombre pero sin detallar si fue antes o después de la separación.

Esta nueva información generó mas revuelo en redes en medio de la incógnita sobre por qué la pareja decidió poner un punto final a su relación a pocas semanas de pasar por el altar. Hasta el momento ninguno de los dos involucrados dio explicaciones, ni confirmaron o negaron los rumores.

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La panelista de Puro Show aseguró que recibió información y anticipó la aparición de una nueva protagonista en el escándalo. “Fuente inesperada me dice que va a aparecer una nueva persona en todo el lore que hay entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega”, comenzó diciendo.

Acto seguido, Pochi deslizó una versión que podría dar un giro inesperado a la separación: según la información que recibió, el músico habría invitado a una vestuarista a su estudio con la intención de mantener un encuentro sexual. “Lo que me cuentan es que, previo al casamiento, Emanuel Ortega, se habría estado hablando con una vestuarista. Y le habría dicho de tener un encuentro en el estudio. Pero, más allá de esto, esta vestuarista le habría mandado todos los chats a Julieta Prandi”, reveló Pochi.

Asimismo señaló que Prandi recibió estos mensajes antes de celebrar su boda con el músico. “Me cuentan que previo al casamiento Julieta habría recibido chats por parte de esta chica, relacionada a conversaciones con Emanuel donde estaban planeando un encuentro en el estudio de él. Eso habría sido el principal detonante de la pelea”, expresó.

La pareja se separó a tan solo 27 días de haberse casado, la modelo sorprendió a sus seguidores al anunciar que había decidido “dar un paso al costado” de su relación con el músico. “Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables”, expresó en el comunicado.

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