Así fue el look de Ángela Torres que combinó un vestido negro, un tapado de cuero y sorprendió a todos La cantante asistió al Harlem Festival con un look de impronta rockera que combinó prendas negras, cuero y joyería de cristales. Agregar C5N en









Ángela Torres lució un minivestido negro, un tapado de cuero y joyas.

El vestido negro ajustado tenía escote corazón y aberturas sutiles.

Completó el estilismo con un tapado largo de cuero, guantes biker y botas altas.

Los collares de cristales y los aros de Swarovski aportaron brillo al conjunto.

Para otra ocasión, eligió un conjunto floral de dos piezas, minifalda balloon y botas acordonadas. Así fue el look de Ángela Torres que combinó un vestido negro y un tapado de cuero y sorprendió a todos: la cantante se lució con un look total black durante su presentación en el Harlem Festival de Santa Fe. También compartió en redes sociales un conjunto de jacquard con minifalda y botas acordonadas.

La cantante completó el estilismo con botas de caña alta, acordonadas y de suela gruesa, de la marca Omm. El calzado sumó un contraste de impronta urbana a las prendas florales y reforzó la combinación de elementos románticos y rockeros. Los accesorios volvieron a ocupar un lugar central: lució anteojos de sol estilo cat eye en carey, collares de cristales Swarovski y varios anillos. Para el peinado, llevó el pelo largo y lacio con flequillo, sujeto con una hebilla.

El maquillaje mantuvo una paleta suave, con rubor rosa, sombras cálidas, delineado fino y labios rosa nude. Con dos propuestas diferentes, Ángela combinó prendas de noche y piezas de inspiración romántica, con los accesorios como protagonistas de ambos estilismos.

Ángela Torres sorprendió con un look total black y accesorios de Swarovski Ángela Torres volvió a demostrar su interés por la moda con un estilismo de impronta nocturna durante su presentación en el Harlem Festival de Santa Fe. La cantante apostó por un conjunto negro con prendas de inspiración urbana, detalles de brillo y accesorios que reforzaron el carácter del look.

Para subir al escenario, eligió un minivestido ajustado de la firma Isoul, con escote corazón y pequeñas aberturas en la zona del pecho. El diseño combinó una silueta corta con detalles que aportaron un toque sensual sin perder la estética sofisticada del conjunto. El vestuario, elegido junto con su estilista Lucas Mata, se destacó por la combinación de texturas y detalles. Ángela sumó un collar de cristales y aros de Swarovski, guantes cortos de estilo biker sin dedos, anteojos de sol oscuros y botas altas de cuero de Luciano Marra.

La prenda que completó el conjunto fue un tapado largo de cuero negro con forrería celeste, un contraste que aportó un detalle de color a la propuesta monocromática. La combinación de vestido corto y abrigo largo generó un juego de proporciones que reforzó el carácter urbano del estilismo. Además de su look de escenario, la artista compartió en redes sociales una propuesta de inspiración romántica que combinó estampas florales y piezas cortas. Para la ocasión, eligió un conjunto de dos partes de la marca Old Bastard, compuesto por una chaqueta entallada de mangas largas y una minifalda de cintura alta con silueta balloon. El diseño de jacquard tenía un fondo claro con flores celestes distribuidas en toda la superficie. Debajo del saco, sumó una musculosa blanca con encaje en el escote redondo, que aportó un detalle delicado a la combinación.