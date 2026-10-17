17 de octubre de 2026 Inicio
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Este pueblo de España busca profesionales, ofrece trabajo y casa: cómo aplicar

La localidad enfrenta dificultades para cubrir puestos esenciales y atraer nuevos residentes. Las condiciones para instalarse y las alternativas para quienes buscan una oportunidad laboral.

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La Vall dAlcalà

La Vall d'Alcalà, en Alicante, España, busca nuevos trabajadores para cubrir puestos vacantes y frenar la despoblación. 

  • Qué puestos buscan cubrir: albañiles, fontaneros, cuidadores de adultos mayores, choferes y trabajadores agrícolas, entre otros perfiles.
  • Por qué necesitan personal: la jubilación de profesionales locales dejó vacantes en sectores esenciales para la comunidad.
  • Cómo es la localidad: está ubicada entre montañas, a unos 25 minutos en auto de la playa y cuenta con servicios limitados.
  • Cuál es el principal obstáculo: la escasez de casas disponibles dificulta que los trabajadores puedan instalarse de manera permanente.

Una localidad en Alicante busca profesionales de distintos rubros para cubrir puestos vacantes por la jubilación de trabajadores. Con apenas 159 habitantes, enfrenta un problema clave para atraer nuevos vecinos: la falta de viviendas disponibles, como aplicar

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Quienes estén interesados en trabajar en La Vall d'Alcalà deben tener en cuenta que la información disponible describe las necesidades laborales del municipio, pero no confirma una convocatoria centralizada con inscripción abierta ni una oferta general de empleo y vivienda gratuita.

También es importante confirmar las condiciones para residir y trabajar legalmente en España, especialmente en el caso de ciudadanos extranjeros que no tengan nacionalidad de un país de la Unión Europea. La iniciativa busca responder a un desafío que va más allá de cubrir puestos laborales: recuperar población, rehabilitar viviendas y garantizar que una comunidad de apenas 159 habitantes pueda mantener sus actividades y servicios a largo plazo.

Así es la Vall d'Alcalà, en Alicante

La Vall d'Alcalà, un pequeño municipio de la provincia de Alicante, en España, busca incorporar trabajadores de distintos sectores para sostener sus actividades y servicios. Con apenas 159 habitantes, la localidad enfrenta un problema demográfico que se profundizó con la jubilación de profesionales que no encontraron reemplazo.

Ubicada a unos 630 metros de altitud, entre montañas, antiguos asentamientos moriscos y cultivos de cerezos, La Vall d'Alcalà ofrece un entorno natural alejado de los grandes centros urbanos. Además, se encuentra a aproximadamente 25 minutos en auto de la costa mediterránea.

Las vacantes se concentran en actividades que quedaron sin personal luego de que numerosos trabajadores locales se jubilaran. Entre los perfiles que necesita incorporar el municipio se encuentran albañiles, fontaneros, personal de mantenimiento, cuidadores de adultos mayores, choferes, camareros para los fines de semana y trabajadores agrícolas.

También existe la posibilidad de desarrollar servicios por cuenta propia, una alternativa para profesionales autónomos que puedan ofrecer soluciones a las necesidades cotidianas de la población. La búsqueda responde a una problemática que afecta a distintas localidades rurales de España: la falta de relevo generacional en oficios y actividades esenciales. Cuando los trabajadores se retiran y no hay nuevos residentes que ocupen sus puestos, mantener los servicios se vuelve cada vez más complicado.

Quienes estén interesados en trabajar en La Vall d'Alcalà, en Alicante, pueden contactar con el Ayuntamiento para consultar las vacantes disponibles, los requisitos para postularse y las posibilidades de acceder a una propiedad. Hasta el momento, no se confirmó una convocatoria oficial con inscripción abierta ni una oferta de alojamiento gratuito, por lo que se recomienda verificar las condiciones antes de iniciar los trámites para mudarse.

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