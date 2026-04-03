Escándalo en Gran Hermano: denunciaron la manipulación en los videos de los familiares La tristeza de Lola Tomaszeuski al no recibir ningún mensaje de su novio, dejó en jaque a la producción de Telefe. Cuál es la versión oficial de Santiago del Moro. + Seguir en







Aseguran que la producción del programa quiere forzar un nuevo romance. Redes sociales

Lo que debía ser una noche emotiva en Gran Hermano Generación Dorada, con los videos de los familiares de los participantes, terminó en un escándalo y estalló una interna adentro y afuera de la casa.

"Yo mandé el video", aseguró el novio de Lola Tomaszeuski, mientras la jugadora estalló en llanto tras ver a su familia y sin recibir una palabra de su amor. Por su parte, Santiago del Moro, dio la versión oficial y aseguró que el joven no mandó nada.

“Es una locura esto. Yo sí mandé mi video y no lo pusieron”, denunció Fran en redes sociales, mientras la influencer oriunda de Bariloche, con más de 3 millones de seguidores, tuvo que ser consolada por sus compañeros en el reality de Telefe.

Embed Lola se quiebra porque su novio no apareció en el video.



Lola: Yo siento que si o si él se ofendió por algo de acá adentro, pero bueno capaz él hizo algo.



Pienso y yo tenía una vida hermosa afuera, tenía todo y ya veo que pierdo más de lo que gano estando acá#GranHermano pic.twitter.com/3oFMiPn8pZ — Transmisión Cortada (@GHTransmision) April 3, 2026 Los seguidores de GH aseguraron en redes que hay maniobras de la producción para desestabilizar a los jugadores: en el caso de Lola sería para empujarla hacia Mauro Ibero, exnovio de Zoe Bogach, exparticipante de Gran Hermano 2023. Los jóvenes están viviendo un acercamiento cada día más evidente en la casa más famosa del país.