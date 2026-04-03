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Escándalo en Gran Hermano: denunciaron la manipulación en los videos de los familiares

La tristeza de Lola Tomaszeuski al no recibir ningún mensaje de su novio, dejó en jaque a la producción de Telefe. Cuál es la versión oficial de Santiago del Moro.

Aseguran que la producción del programa quiere forzar un nuevo romance.

Aseguran que la producción del programa quiere forzar un nuevo romance.

Redes sociales

Lo que debía ser una noche emotiva en Gran Hermano Generación Dorada, con los videos de los familiares de los participantes, terminó en un escándalo y estalló una interna adentro y afuera de la casa.

Los famosos se conocieron entre el 2000 y el 2002 por una amiga en común.
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"Yo mandé el video", aseguró el novio de Lola Tomaszeuski, mientras la jugadora estalló en llanto tras ver a su familia y sin recibir una palabra de su amor. Por su parte, Santiago del Moro, dio la versión oficial y aseguró que el joven no mandó nada.

“Es una locura esto. Yo sí mandé mi video y no lo pusieron”, denunció Fran en redes sociales, mientras la influencer oriunda de Bariloche, con más de 3 millones de seguidores, tuvo que ser consolada por sus compañeros en el reality de Telefe.

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Los seguidores de GH aseguraron en redes que hay maniobras de la producción para desestabilizar a los jugadores: en el caso de Lola sería para empujarla hacia Mauro Ibero, exnovio de Zoe Bogach, exparticipante de Gran Hermano 2023. Los jóvenes están viviendo un acercamiento cada día más evidente en la casa más famosa del país.

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Solange Abraham con un video para ella sola

En el caso de Solange Abraham, la producción de Gran Hermano la invitó a ver un video en privado, que según reveló Santiago del Moro: “Es una menor y la familia decidió que no se vea públicamente", aclaró sobre la nena de 7 años. Entre lágrimas, la exmodelo habló del peso del encierro y la falta que le hace la niña, y fue el pico de rating de la noche del jueves en Telefe.

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