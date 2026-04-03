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Exigen la expulsión inmediata de Sol de Gran Hermano tras un repudiable consejo a Brian Sarmiento

Alugnos televidentes estallaron en las redes sociales debido a las sugerencias de índole sexual que la participante realizó sobre Andrea del Boca. El escándalo se generó luego de que Cinzia ganara el beneficio del teléfono dorado y designara a la actriz junto al exfutbolista para compartir una cena romántica.

Sol Abraham le hizo un desubicado pedido a Brian Sarmiento para que lo ejecute en la cena romántica con Andrea Del Boca.

Sol Abraham le hizo un desubicado pedido a Brian Sarmiento para que lo ejecute en la cena romántica con Andrea Del Boca.

Redes sociales

En redes sociales, fanáticos del programa pidieron que Sol abandone Gran Hermano 2026 por incitar a un compañero a realizar actos de exhibicionismo frente a otra concursante. El comentario surgió tras el beneficio de Cinzia, quien atendió el teléfono dorado y eligió a Andrea del Boca junto a Brian Sarmiento para una velada.

Pincoya y Tamara Paganini tuvieron otro tenso cruce que hará que la producción piense si habrá o no una sanción
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Durante una charla grupal en el patio, la participante, que participó de la edición 2011, motivó al exjugador de Banfield a masturbarse frente a la artista. "Es sexo, eh. Es como una porno", disparó Sol ante la sorpresa de los presentes. Sarmiento rechazó la idea, pero ella insistió con una frase muy polémica.

"Vos tenés que hacer como que te estás tocando, poniéndote hot", agregó la concursante ante la incredulidad de los demás hombres del grupo. Ante la negativa de Brian, Sol remató entre risas sobre la actriz: "Quiere colágeno". Emanuel intervino para frenar la situación y aconsejó no realizar ninguna acción inapropiada.

El público repudió estos dichos y consideró que la sugerencia se trata de un claro caso de acoso que la producción debe sancionar rápidamente. En las redes, los usuarios calificaron el comentario como aberrante y denunciaron que existe un trato preferencial para cuidar la imagen de la participante.

Telefe evalúa cambios drásticos y el posible final del certamen

Debido al bajo rating de Gran Hermano Generación Dorada, las autoridades del canal analizan seriamente la posibilidad de adelantar el desenlace del programa. La competencia no logra los números de audiencia esperados y la brecha con otros canales se redujo notablemente durante los últimos meses de emisión.

La primicia sobre el futuro de la emisora surgió de Yanina Latorre en el programa SQP, donde aportó detalles exclusivos de una fuente jerárquica. "Telefe tenía pensado terminar Gran Hermano a fines de agosto, pero ahora evalúan adelantar el final, terminarlo en julio", aseguró la panelista sobre el ciclo actual.

La estrategia para recuperar el liderazgo del prime time nocturno incluye el regreso de Masterchef Celebrity bajo la conducción de Wanda Nara. El canal de las pelotas apuesta por este clásico de la cocina para reemplazar al reality que no cumplió con las expectativas comerciales que tenían en un principio.

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