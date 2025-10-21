IR A
Suspenso, drama psicológico y emociones profundas: la serie implacable que no para de verse

Con tan solo ocho capítulos, este es uno de los k-dramas más populares de la plataforma de streaming.

De qué se trata esta imperdible serie de Netflix.

De qué se trata esta imperdible serie de Netflix.

Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes del mundo, principalmente gracias a su extenso catálogo, que cuenta con series y películas que logran atrapar a los usuarios. Entre todos estos título, una producción surcoreana que se estrenó en 2024 es una de las más populares de la N roja.

Llegó “27 Noches” a Netflix.
Cuál es la trama de 27 Noches, la película que combina drama y comedia entre la demencia y lo extrovertido

Se trata de Una maleta, una producción que cuenta con tan solo ocho capítulos y se ha convertido en uno de los k-dramas más populares del momento. Su ritmo envolvente y la exploración de secretos, traumas y vínculos humanos desde una perspectiva poco habitual la ha posicionado como una serie original y recomendada.

Inspirada en una reconocida novela publicada en 2015, la serie cuenta con un guion impecable. Asimismo, la química entre los protagonistas —interpretados por Gong Yoo y Seo Hyun-jin— fue uno de los aspectos más elogiados tanto por la crítica como por los usuarios de Netflix.

una maleta

Netflix: sinopsis de Una maleta

Una agencia matrimonial clandestina se ve expuesta cuando un misterioso baúl aparece en la orilla de un lago, desatando una cadena de revelaciones inquietantes sobre una pareja cuyo extraño matrimonio guarda oscuros secretos.

La trama mezcla misterio, intriga y el impacto de verdades ocultas, mientras las conexiones inesperadas entre los personajes revelan la complejidad de sus motivaciones y pasados.

Tráiler de Una maleta

Embed - Una maleta: Miniserie | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Una maleta

  • Seo Hyun-jin como Noh In-j
  • Gong Yoo como Han Jeong-won
  • Jung Yun-ha como Lee Seo-yeon
  • Jo Gun como Yoon Ji-oh
  • Kim Dong-won como Eom Tae-seong
  • Hong Woo-jin como Oh Hyeon-cheol
  • Joo Min-kyung como Kang Yoon-ah
  • Kim Eun-seok como el padre de Jeong-won
  • Yoon Hyeon-gil como la madre de Jeong-won
  • Yang Dae-hyuk como Oh Jin-beom
  • Kim Roi-ha
  • Kim Ho-jung como Baek Yu-sim
