Esta docuserie del famoso director de terror James Wan llegó a Netflix y es ideal para Halloween: cuál es Esta producción combina relatos paranormales basados en hechos reales con dramatizaciones cuidadas, logrando generar una atmósfera escalofriante.







Una docuserie perfecta para maratonear en Halloween acaba de aterrizar en Netflix, y tiene detrás la mano de uno de los nombres más reputados del terror moderno: James Wan. La serie apuesta por un formato híbrido que alterna entrevistas con quienes vivieron los sucesos con escenas recreadas, lo que aumenta su impacto emocional.

Titula True Haunting (o Verdaderamente aterrador en español), y consta de cinco episodios divididos en dos grandes historias: una ambientada en los años 80 en una universidad del norte de Nueva York, y otra en una antigua casa victoriana que empieza a revelar fenómenos inexplicables. Así, la producción invita a sentir escalofríos reales, cuestionarse lo inexplicado y explorar lo sobrenatural.

Sinopsis de Verdaderamente aterrador, la terrorífica serie que llegó a Netflix verdaderamente-aterrador-serie-netflix-2

Es una escalofriante docuserie que narra encuentros paranormales reales a través de testimonios de quienes los vivieron y recreaciones inmersivas. La serie, con estilo cinematográfico de James Wan y dividida en dos partes ("Eerie Hall" y "Esta casa me asesinó"), mezcla la narrativa documental con la atmósfera de terror para explorar el impacto del miedo y la incertidumbre en la vida de las personas.

Tráiler de Verdaderamente aterrador Embed - Verdaderamente Aterrador (2025) | Trailer doblado en español | Netflix

Reparto de Verdaderamente aterrador Wyatt Dorion: Interpreta a Chris DiCesare.

Liz Rockwell Chartrand: Da vida a Maude.

Rhys Alexander Phillips: Otro de los actores involucrados.

Makenna Pickersgill: Forma parte del elenco.

Nicola Hadjis: Interpreta a April Miller.

John Jeff Ungar: Otro de los actores que aparecen en la serie.