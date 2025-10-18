IR A
IR A

Esta docuserie del famoso director de terror James Wan llegó a Netflix y es ideal para Halloween: cuál es

Esta producción combina relatos paranormales basados en hechos reales con dramatizaciones cuidadas, logrando generar una atmósfera escalofriante.

Llegan a Netflix Series y Películas que te dejarán sorprendido por la crudeza de sus relatos

Llegan a Netflix Series y Películas que te dejarán sorprendido por la crudeza de sus relatos

Una docuserie perfecta para maratonear en Halloween acaba de aterrizar en Netflix, y tiene detrás la mano de uno de los nombres más reputados del terror moderno: James Wan. La serie apuesta por un formato híbrido que alterna entrevistas con quienes vivieron los sucesos con escenas recreadas, lo que aumenta su impacto emocional.

De qué se trata esta original entrega de Netflix.
Te puede interesar:

La espectacular serie de Netflix que la podés terminar en una noche

Titula True Haunting (o Verdaderamente aterrador en español), y consta de cinco episodios divididos en dos grandes historias: una ambientada en los años 80 en una universidad del norte de Nueva York, y otra en una antigua casa victoriana que empieza a revelar fenómenos inexplicables. Así, la producción invita a sentir escalofríos reales, cuestionarse lo inexplicado y explorar lo sobrenatural.

Sinopsis de Verdaderamente aterrador, la terrorífica serie que llegó a Netflix

verdaderamente-aterrador-serie-netflix-2

Es una escalofriante docuserie que narra encuentros paranormales reales a través de testimonios de quienes los vivieron y recreaciones inmersivas. La serie, con estilo cinematográfico de James Wan y dividida en dos partes ("Eerie Hall" y "Esta casa me asesinó"), mezcla la narrativa documental con la atmósfera de terror para explorar el impacto del miedo y la incertidumbre en la vida de las personas.

Tráiler de Verdaderamente aterrador

Embed - Verdaderamente Aterrador (2025) | Trailer doblado en español | Netflix

Reparto de Verdaderamente aterrador

  • Wyatt Dorion: Interpreta a Chris DiCesare.
  • Liz Rockwell Chartrand: Da vida a Maude.
  • Rhys Alexander Phillips: Otro de los actores involucrados.
  • Makenna Pickersgill: Forma parte del elenco.
  • Nicola Hadjis: Interpreta a April Miller.
  • John Jeff Ungar: Otro de los actores que aparecen en la serie.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ahora llegó a la gran N roja, una película tailandesa que todos aman, se trata de Todos te quieren cuando has muerto, un thriller de este año lleno de drama y crimen.
play

De qué se trata Todos te quieren cuando has muerto, la película que sorprende a todos en Netflix

La hija oscura y Mi abuela, dos películas imperdibles disponibles en Netflix para el Día de la Madre.
play

Dos películas de Netflix para ver el Día de la Madre: imperdibles

La nueva serie coreana que combina la inexperiencia con el negocio familiar causa furor en Netflix.
play

Cuál es la serie coreana que combina la inexperiencia con el negocio familiar y causa furor en Netflix

Ahora, llegó a la gran N roja, Mi padre, el asesino BTK, el documental que es tendencia, una producción estadounidense en primera persona, donde el relato es de la propia hija del homicida.
play

Mi padre, el asesino BTK: cuál es la trama del documental de Netflix que tiene un detalle único

El elenco de Stranger Things muestra su crecimiento después de casi una década en una de las series más exitosas de Netflix.

La impresionante transformación de los actores de Stranger Things: así se veían en la temporada 1

Esta serie está basada en una investigación real del FBI.
play

Está en Netflix y tiene una trama de asesinos en serie que te mantiene pegado al sillón

últimas noticias

play
De qué se trata esta original entrega de Netflix.

La espectacular serie de Netflix que la podés terminar en una noche

Hace 40 minutos
play
Ahora llegó a la gran N roja, una película tailandesa que todos aman, se trata de Todos te quieren cuando has muerto, un thriller de este año lleno de drama y crimen.

De qué se trata Todos te quieren cuando has muerto, la película que sorprende a todos en Netflix

Hace 41 minutos
Además, los expertos recomiendan adoptar ciertos hábitos para mejorar la eficiencia y preservar la batería.

Así es el truco desconocido para cargar la batería del celular en tiempo récord

Hace 42 minutos
Qué cambios clave tienen las multas de tránsito en CABA a partir de octubre 2025

Qué cambios clave tienen las multas de tránsito en CABA a partir de octubre 2025

Hace 43 minutos
Los rayos pueden dañar los artefactos eléctricos.

El electrodoméstico que sí o sí tenés que desenchufar durante una tormenta eléctrica

Hace 43 minutos