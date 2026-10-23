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Streamer, humorista y periodista: se filtraron los 5 invitados a PH: Podemos Hablar para el sábado 24 de octubre

Se revelaron las personalidades del entretenimiento que se someterán a las confesiones más íntimas frente a las cámaras en la clásica cita de la televisión.

El programa conducido por Andy Kusnetzoff tiene confirmado a sus siguientes invitados.

El programa conducido por Andy Kusnetzoff tiene confirmado a sus siguientes invitados.

Telefe

PH: Podemos Hablar, el ciclo de entrevistas conducido por Andy Kusnetzoff, prepara una nueva emisión con un grupo de invitados que promete cruzar vivencias intensas y debates profundos. En la antesala del fin de semana, trascendieron los nombres de las personalidades elegidas por la producción para someterse a las dinámicas de la velada. De esta manera, la grilla de Telefe busca adueñarse del rating nocturno con una propuesta variada.

El programa se emitirá en la franja horaria que hoy ocupa Ahora Caigo.
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Este sábado vuelve PH.

Este sábado vuelve PH.

La convocatoria reunirá a perfiles provenientes de distintos ámbitos del entretenimiento, abarcando desde referentes de las redes sociales hasta comediantes de trayectoria y profesionales de los medios de comunicación. Los integrantes de la mesa compartirán sus anécdotas más íntimas al acercarse al clásico punto de encuentro, generando un espacio repleto de momentos emotivos y confesiones reveladoras.

Quiénes son los invitados de PH: Podemos Hablar para este sábado 24 de octubre

El tradicional espacio donde los famosos abren su corazón frente a las cámaras vuelve a renovar su propuesta en la noche del fin de semana. En ese escenario, los concurrentes repasan sus historias de vida personales, entrelazando anécdotas inéditas y confesiones conmovedoras ante la mirada del presentador. Como ocurre habitualmente, las repercusiones de lo que sucede en el piso prometen resonar con fuerza durante las jornadas posteriores.

Para la velada programada durante este sábado 24 de octubre, Andy Kusnetzoff encabezará la nómina junto a cinco personalidades de amplia trayectoria mediática. Las figuras elegidas por la producción buscarán cautivar a la audiencia desde el inicio de la emisión para garantizarle a la señal de las pelotas las mejores cifras del rating en la disputada franja nocturna del primetime.

El inicio de la transmisión está pautado a partir de las 21:30 horas por la pantalla de Telefe. En esta oportunidad, la convocatoria incluirá a la periodista, abogada y panelista Sol Pérez, un rostro habitual de este tipo de programas, junto a su colega Karina Mazzocco, quien viene de ganar protagonismo en la televisión como concursante de MasterChef Celebrity.

A la presencia de las conductoras se sumarán representantes del humor, las redes sociales y el ámbito empresarial. La mesa se completará con la participación del popular creador de contenidos digitales y streamer Mernuel, el actor y comediante Coco Sily, y la empresaria Elina Costantini, cónyuge del desarrollador inmobiliario Eduardo Costantini.

De este modo, la propuesta combinará perfiles pertenecientes a universos totalmente distintos dentro del mundo del entretenimiento. La grilla del ciclo promete brindar momentos de risa, emoción y garantizando un espacio distendido con testimonios atrapantes que mantendrán expectante al público que sigue el programa en cada entrega.

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