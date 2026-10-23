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Cambia la grilla de Telefe: dos figuras conducirán un exitoso programa desde la próxima semana

Una estrella de la televisión prepara su regreso para ponerse al frente de una renovada apuesta que promete sacudir la pantalla chica.

El canal tendrá novedades en su programación.

El canal tendrá novedades en su programación.

Telefe

La pantalla de Telefe prepara un fuerte giro estratégico en su programación con el esperado regreso del exitoso ciclo de entretenimientos Minuto para ganar. Según confirmaron medios de espectáculos y de televisión, la señal renovará su grilla con la conducción estelar de Marley junto a la bailarina Momi Giardina.

El conductor tuvo un problema en uno de sus viajes.
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El reconocido presentador, padre de Mirko y Milenka, regresará a la Argentina el próximo 26 de octubre tras un impactante viaje por Noruega. Durante su travesía por los fiordos nórdicos a bordo de un crucero, Marley declaró entusiasmado: "Quedé fascinado al contemplar la aurora boreal justo frente al hotel de lujo que aparece en la cuarta temporada de Succession".

Las fuentes vinculadas al canal confirmaron que la producción iniciará las grabaciones en estudio el 10 de noviembre. Esta gran apuesta se enmarca en la reestructuración general de los canales de aire, donde también Nico Repetto prepara su desembarco en el prime time de El Trece.

En el La Pavada, se brindaron precisiones sobre la agenda del animador tras observar los animales típicos de la región escandinava. Sobre esta travesía previa al trabajo, Marley aseguró: "Poder ver reirnos y contemplar las auroras boreales fue una experiencia que me dejó totalmente maravillado antes de volver a la pantalla".

La integración de Momi Giardina al proyecto busca aportar dinamismo y frescura al formato clásico del canal. La dupla técnica y de conducción ultimará detalles de preproducción para ponerse al frente de los desafíos de destreza física y velocidad a partir de las próximas semanas.

Momi Giardina, Marley y sus hijos.

Momi Giardina, Marley y sus hijos.

Qué se sabe sobre el regreso de Minuto para ganar

El proyecto de Minuto para ganar está pensado como una de las piezas fundamentales en la grilla televisiva que se aproxima. Desde la dirección de Telefe remarcaron de forma categórica: "La idea central del canal es estrenar el ciclo en enero de 2027 como el gran formato familiar del verano".

Esta edición renovada combinará la trayectoria conductual de Marley con la fuerte impronta cómica y carisma de Momi Giardina. Los allegados a la producción explicaron: "Apostamos a una dupla con mucha química que logre captar la atención de distintas generaciones frente a la pantalla".

Mientras El Trece alista sus propios tanques de entretenimiento, la emisora de Martínez busca picar en punta organizando el calendario de grabación. Con la llegada del conductor a fines de octubre, los equipos de utilería y escenografía comenzarán el montaje definitivo de los juegos.

Según ratificó el mencionado medio, el plan de rodaje se extenderá durante las últimas semanas del año para dejar todo el material listo antes del debut. En los pasillos del canal afirman: "Estamos alineando los tiempos para grabar desde el 10 de noviembre y llegar con un gran colchón de programas al verano".

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