Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity Argentina 2026

El reality de cocina dejó a dos participantes con el delantal negro en el mano a mano para abandonar la competencia y el jurado anunció el nombre del famoso.

La semana de MasterChef Celebrity 2026 fue complicada para los participantes y el jurado se puso estricto: mandó a 11 jugadores a la gala de eliminación. Pero la eliminada fue una sola: en un mano a mano entre Morena Beltrán y Julieta Nair Calvo, la periodista deportiva dijo adiós.

El jurado les propuso hacer una comida con mondongo como ingrediente principal. Morena, la eliminada, eligió preparar una milanesa acompañada por huevo frito y puré , aunque sabía que era complicado por más de que se trate de una comida habitual.

Germán Martitegui valoró los componentes del plato, pero aseguró que la milanesa era lo más complicad: “Es lo más flojo del plato y es una lástima, es mi favorita”. Betular anunció el nombre de la periodista y expresó: "Es un trago amargo, pero lo diste todo, estamos felices de que te hayas animado a estar en MasterChef”.

Morena Beltrán es la tercera ELIMINADA de @MasterChefAR El imbécil de @PolloVignolo , lo habia spoileado hace unos dias. #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/w87xRMDpIs

Mientras que, Morena reflexionó: “Cuando sentís que al grupo le duele la pérdida, sentís que algo lindo hiciste. El regalo del final es que tus compañeros hablen bien de vos. Cómo cocinaste termina siendo anecdótico”.

Quedó mal parado: la versión de L-Gante por la que no forma parte de MasterChef

El cantante de RKT L-Gante rompió el silencio y reveló por qué quedó afuera de MasterChef Celebrity, el reality de Telefe conducido por Wanda Nara. Después de que circularan versiones sobre una decisión del canal, el cantante dio una explicación diferente que reavivó la polémica sobre su ausencia.

Durante una entrevista con un programa de streaming en los Premios Martín Fierro de la Música, el artista aseguró: “Fueron cuestiones mías. Por disponibilidad no me podía llegar a comprometer de una manera tan concreta y no quería quedar mal”. Así, atribuyó su salida a problemas de agenda.

Sin embargo, lo último que pronunció en Ya fue todo (Jotax), no coincidió con la primera versión que él dio. Semanas atrás, la conductora Yanina Latorre había asegurado en septiembre que Telefe estaba enojado con L-Gante por su falta de compromiso. “No es por la gira”, sostuvo, y explicó que el músico no asistía a las reuniones, ensayos ni clases de cocina. Incluso afirmó: “No había ningún tipo de compromiso”.

Por su parte, el periodista Ángel de Brito había sido todavía más contundente: “La realidad es que lo bajó Telefe”. El periodista también reveló que Wanda Nara intentó retenerlo, pero que la decisión pertenecía al canal. Además, habían circulado versiones que vinculaban su desvinculación con problemas judiciales. Finalmente, Mike Amigorena ocupó su lugar.

Frente a esas acusaciones, L-Gante insistió en que la decisión fue propia: “El responsable obviamente iba a ser yo si faltaba y por eso tomé la mejor decisión”. De esta manera, su explicación contradice las versiones iniciales sobre una expulsión, aunque Telefe no confirmó públicamente cuál fue el motivo definitivo.