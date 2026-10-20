El polémico gesto de Maru Botana que no se vio en MasterChef Celebrity La jurada quedó grabada en el momento exacto en el que finge realizar un movimiento que no hace. En las redes sociales lo evidenciaron: "Hace la mueca". Agregar C5N en









¿Qué pasó en MasterChef? Redes sociales

El jurado de MasterChef Celebrity debe probar cada una de las comidas para después dar la devolución a todos los participantes. Sin embargo, se hizo viral un video de Maru Botana donde directamente no prueba el bocado del plato de Campi. Esto enojó a todos y piden que sea apartada de su puesto.

En redes sociales, ya habían advertido que Botana comía muy poco y se quejaban que no se podía opinar sobre una comida teniendo en cuenta que solo probaste un pequeño bocado. De hecho, la compararon con sus compañeros y Germán Martitegui y Damián Betular sí comen.

PAPELÓN: Maru Botana hace la mueca de morder la comida en Masterchef Celebrity. pic.twitter.com/rIadnRO6yj — Real Time (@RealTimeRating) October 20, 2026 Esto generó indignación y Yanina Latorre fue quien lo notó cuando trabajó en el react del programa en reemplazo de su hija Lola Latorre. Los usuarios de X notaron que era cierto y dejaron más recortes de distintos momentos.

Ante esto, ahora publicaron un nuevo video en el que ella “hace la mueca” de que mordió cuando no lo hizo. Esto no fue percibido en televisión, pero sí en redes. Volvieron a pedir que la saquen del programa y que vuelva Donato De Santis. ¿Qué pasará?

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity Argentina 2026 La semana de MasterChef Celebrity 2026 fue complicada para los participantes y el jurado se puso estricto: mandó a 11 jugadores a la gala de eliminación. Pero la eliminada fue una sola: en un mano a mano entre Morena Beltrán y Julieta Nair Calvo, la periodista deportiva dijo adiós.