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Confirmado: quiénes serán los invitados de PH: Podemos Hablar con Andy Kusnetzoff este sábado 17 de octubre de 2026

El programa de los sábados vuelve a Telefe con una noche que promete confesiones, escándalos y revelaciones inesperadas.

El conductor tendrá un programa caliente.

El conductor tendrá un programa caliente.

PH: Podemos Hablar regresa este sábado 17 de octubre de 2026 a la pantalla de Telefe, con Andy Kusnetzoff al frente de una nueva emisión. El programa volverá a reunir a reconocidas figuras del espectáculo y los medios para compartir experiencias personales en su clásico punto de encuentro.

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La nueva entrega del ciclo televisivo promete una noche de confesiones, romances, escándalos, anécdotas e historias de vida. Con invitados de diferentes ámbitos, el conductor buscará generar conversaciones íntimas y momentos inesperados durante la emisión.

Quiénes son los invitados de PH: Podemos Hablar, este sábado 17 de octubre

Según la información divulgada este viernes, los cinco invitados confirmados para PH: Podemos Hablar son Andy Chango, Mónica Gutiérrez, Gonzalo Heredia, Charlotte Caniggia y Luciana Rubinska. Todos compartirán el tradicional punto de encuentro con Andy Kusnetzoff en Telefe, desde las 21.30.

Andy Chango, cantante, compositor y ex participante de MasterChef Celebrity, será uno de los protagonistas de la noche. El músico, conocido por sus opiniones descontracturadas y su personalidad irreverente, podría sorprender con declaraciones sobre su carrera, experiencias personales y anécdotas del espectáculo.

Andy Chango en Masterchef.

Andy Chango en Masterchef.

Mónica Gutiérrez, reconocida periodista de extensa trayectoria en televisión, también participará del programa. Su presencia permitirá conocer experiencias vinculadas al periodismo, los medios de comunicación y la actualidad. A ella se sumará Luciana Rubinska, periodista especializada en deportes, quien aportará su recorrido profesional y sus vivencias personales.

Gonzalo Heredia, uno de los actores más conocidos de la ficción argentina, llegará al programa con una extensa trayectoria artística y una vida sentimental que despertó interés mediático. El actor mantiene una relación con Brenda Gandini desde hace 16 años y anteriormente fue vinculado con distintas figuras del espectáculo, entre ellas la China Suárez.

Charlotte Caniggia en Gran Hermano.

Charlotte Caniggia en Gran Hermano.

Charlotte Caniggia será otra de las figuras destacadas de la emisión. Tras su reciente paso por Gran Hermano Generación Dorada, la mediática podría referirse a su vida personal, sus experiencias televisivas y su relación familiar con Claudio Caniggia, Mariana Nannis y su hermano Alex Caniggia, vínculos que han protagonizado numerosas noticias del espectáculo.

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