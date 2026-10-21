Fue tajante: esto dijo Donato de Santis por la polémica de Maru Botana en MasterChef

El exjurado Donato De Santis se pronunció sobre las fuertes críticas dirigidas a Maru Botana en MasterChef por su peculiar forma de evaluar platos en la pantalla de Telefe. Tras ocupar el estrado durante diez temporadas, el reconocido chef italiano defendió abiertamente a su colega, a quien él mismo sugirió como reemplazo cuando decidió dar un paso al costado para enfocarse en nuevos horizontes profesionales.
Consultado por LAM respecto a la intensidad de los espectadores, el cocinero fue directo: "Yo la veo bien. Hay vehemencia en las redes pero creo que hay que entender que todos somos diferentes. Cada uno se mueve acorde a sus gustos y hace las cosas a su modo".
Ante la insistencia del periodismo por las diferencias al probar la comida, ratificó su respaldo incondicional: "Yo soy yo y ella es ella. No puedo transformarla, hay que aceptar como es, entender que cada uno es distinto", marcando una clara distancia de los reclamos virtuales.
Para finalizar, el experto lamentó profundamente las agresiones digitales que desvían la atención culinaria del certamen televisivo y sentenció con suma firmeza: "Veo clips que lamentablemente muestran otras cosas, pero no soy yo el que deba calificar a los que califican".
Donato De Santis y Maru Botana.
Maru Botana rompió el silencio tras la polémica de MasterChef
En medio de las intensas repercusiones virales por las pequeñas porciones que degusta en el certamen gastronómico de Telefe, la pastelera Maru Botana decidió enfrentar los cuestionamientos del público y aclaró rotundamente su postura frente a las cámaras.
La histórica conductora desestimó las acusaciones de simular la ingesta de las preparaciones y, en diálogo con LAM, explicó sin filtros su método de evaluación: "Yo como muy poquito, como un pajarito. No necesito comer tanto, hace 30 años que cocino y sé cuándo las cosas están bien o mal".
Respecto al fuerte impacto mediático de los debates y cuestionamientos en internet, la reconocida empresaria aseguró mantenerse completamente alejada de todo ese entorno virtual malicioso: "No miro nada. Estoy muy ocupada con MasterChef y todas mis ocupaciones, así que no miro nada".
Al detallar sus múltiples y demandantes responsabilidades diarias, la referente culinaria minimizó por completo a sus detractores y repasó con notable ironía su apretada agenda laboral: "Tengo siete hijos, programas, ocho locales, un besito", despidiéndose rápidamente de los cronistas presentes.
Por último, la reconocida figura televisiva ratificó su ansiada continuidad en la competencia de Telefe y destacó el excelente clima de trabajo que comparte con todo el equipo: "La verdad es que estoy súper contenta, los chicos son un amor y lo estoy disfrutando muchísimo".