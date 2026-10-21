Fue tajante: esto dijo Donato de Santis por la polémica de Maru Botana en MasterChef

El exjurado Donato De Santis se pronunció sobre las fuertes críticas dirigidas a Maru Botana en MasterChef por su peculiar forma de evaluar platos en la pantalla de Telefe . Tras ocupar el estrado durante diez temporadas, el reconocido chef italiano defendió abiertamente a su colega, a quien él mismo sugirió como reemplazo cuando decidió dar un paso al costado para enfocarse en nuevos horizontes profesionales.

Consultado por LAM respecto a la intensidad de los espectadores, el cocinero fue directo: "Yo la veo bien. Hay vehemencia en las redes pero creo que hay que entender que todos somos diferentes. Cada uno se mueve acorde a sus gustos y hace las cosas a su modo" .

Ante la insistencia del periodismo por las diferencias al probar la comida, ratificó su respaldo incondicional: "Yo soy yo y ella es ella. No puedo transformarla, hay que aceptar como es, entender que cada uno es distinto" , marcando una clara distancia de los reclamos virtuales.

Para finalizar, el experto lamentó profundamente las agresiones digitales que desvían la atención culinaria del certamen televisivo y sentenció con suma firmeza: "Veo clips que lamentablemente muestran otras cosas, pero no soy yo el que deba calificar a los que califican" .

En medio de las intensas repercusiones virales por las pequeñas porciones que degusta en el certamen gastronómico de Telefe, la pastelera Maru Botana decidió enfrentar los cuestionamientos del público y aclaró rotundamente su postura frente a las cámaras.

La histórica conductora desestimó las acusaciones de simular la ingesta de las preparaciones y, en diálogo con LAM, explicó sin filtros su método de evaluación: "Yo como muy poquito, como un pajarito. No necesito comer tanto, hace 30 años que cocino y sé cuándo las cosas están bien o mal".

Respecto al fuerte impacto mediático de los debates y cuestionamientos en internet, la reconocida empresaria aseguró mantenerse completamente alejada de todo ese entorno virtual malicioso: "No miro nada. Estoy muy ocupada con MasterChef y todas mis ocupaciones, así que no miro nada".

Al detallar sus múltiples y demandantes responsabilidades diarias, la referente culinaria minimizó por completo a sus detractores y repasó con notable ironía su apretada agenda laboral: "Tengo siete hijos, programas, ocho locales, un besito", despidiéndose rápidamente de los cronistas presentes.

Por último, la reconocida figura televisiva ratificó su ansiada continuidad en la competencia de Telefe y destacó el excelente clima de trabajo que comparte con todo el equipo: "La verdad es que estoy súper contenta, los chicos son un amor y lo estoy disfrutando muchísimo".