Telefe apuesta fuerte: se filtró la modelo que quiere que sea su conductora en 2027

Tras una filtración que sacudió al espectáculo, el canal negocia a puertas cerradas el regreso triunfal de una codiciada figura.

La señal de aire prepara un desembarco que ya dio que hablar en el canal.

De cara a la programación del 2027, las autoridades de Telefe comenzaron a planificar profundos cambios en su pantalla y se filtró que buscan el regreso definitivo de la modelo Zaira Nara como conductora principal. La primicia se dio a conocer este jueves tras los excelentes resultados de audiencia que la señal de las pelotas obtuvo a lo largo del año.

El periodista Ale Castelo reveló, en su programa de televisión, los movimientos que prepara la señal para sumar a la hermana de Wanda Nara . El comunicador aseguró tajante: "El mundo Wanda Nara desembarca en Telefe con todo" , confirmando las intensas gestiones que se llevan a cabo en los pasillos del canal.

En sus declaraciones por en el ciclo Ya Fue Todo (Jotax) detalló la estrategia de la emisora al señalar: "Hay un interés de Telefe para que Zaira Nara conduzca un programa de formato. No sabemos cuál es, pero la apuesta del canal es ver si se puede lograr concretar ese formato con Zaira" . De esta forma, la empresa busca consolidar a la modelo al frente de una gran propuesta.

Para dar mayor precisión sobre el avance de las negociaciones, el periodista remarcó: "Lo tengo recontra chequeado que ya hubo charlas y que se tienen que reunir físicamente para ver si pueden avanzar. Esto es lo que el canal quiere" . Los trascendidos afirman que el proyecto en carpeta para Zaira Nara podría ser Bake Off, un formato que previamente rozó a Verónica Lozano .

La modelo Zaira Nara cuenta con una extensa trayectoria en Telefe, donde se desempeñó como co-conductora de Morfi, todos a la mesa y Morfi Café, además de liderar coberturas de alfombras rojas y eventos especiales.

El fuerte mensaje de Zaira Nara a Wanda tras los rumores de pelea

En medio de intensos rumores de distanciamiento familiar, Zaira Nara reapareció públicamente para apoyar a su hermana Wanda Nara durante la presentación de prensa de su película ¿Querés ser mi hijo?. El esperado evento cinematográfico se llevó a cabo en el complejo Showcase Belgrano de la ciudad de Buenos Aires.

La modelo Zaira Nara, quien recientemente confirmó su reconciliación con Jakob von Plessen, estuvo presente en la función especial e hizo estallar la red social Instagram con emotivas publicaciones dirigidas a la flamante actriz. Con orgullo por el debut de su hermana en la pantalla grande, la famosa expresó entusiasmada: "Y un día mi hermana llegó al cine".

Para desmentir de manera categórica las versiones de conflicto entre ambas, Zaira Nara continuó su dedicatoria pública en sus redes sociales y escribió con humor y complicidad: "¿Querés ser mi hermana?, Wanda qué divertido es ser la tuya". La frase fue leída por el ambiente del espectáculo como una muestra contundente de unidad familiar.

Zaira y Wanda Nara. Redes sociales

Además de su afectuoso mensaje personal, Zaira Nara elogió el trabajo de todo el equipo técnico y artístico de la producción al declarar efusivamente: "¡Un éxito total ¿Querés ser mi hijo?! ¡Felicitaciones a todo el gran elenco y producción!". Las imágenes compartidas junto a Wanda Nara terminaron por disipar cualquier duda sobre la relación entre las hermanas.

Por su parte, Wanda Nara también rompió el silencio sobre las exigencias de la crítica especializada durante la avant premiere y declaró ante los medios presentes: "Me gusta hacer cosas que me saquen de mi lugar de confort. Me atrae mucho eso que me exige un poco más". Así, ambas hermanas Nara reafirmaron su vigencia estelar tanto en el cine como en la televisión.