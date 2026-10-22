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Levantan MasterChef y Popstars, este jueves 22 de octubre: la verdad de la decisión de Telefe que generó enojo

Una drástica e inesperada determinación en la pantalla de Telefe generó preocupación los seguidores de los programas.

Revuelo por una nueva decisión de programación acerca del programa.

Revuelo por una nueva decisión de programación acerca del programa.

La señal de Telefe sacudirá su programación este jueves 22 de octubre al levantar de forma imprevista las emisiones de MasterChef Celebrity y Popstars. La decisión de las autoridades generó malestar entre los fanáticos y repercusiones en el ámbito del trabajo audiovisual que sostiene a ambas producciones de la televisión argentina.

La reconocida chef sigue en el eje de la discusión. 
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La pausa de una noche pausará la recta final de Popstars y la exigente competencia de cocina. La modificación obedece a razones de transmisión que alterarán la franja central del canal durante la jornada del jueves.

Por qué Telefe levantó MasterChef y Popstars

El motivo principal por el cual Popstars y MasterChef Celebrity no saldrán al aire este jueves 22 de octubre es la transmisión en vivo del partido de fútbol entre Flamengo y Estudiantes. El evento deportivo ocupará el horario central de Telefe, desplazando por esa noche a las dos apuestas más fuertes del prime time.

Desde el canal explicaron que "mañana, por el partido Flamengo vs. Estudiantes, no emiten Popstars ni MC Celebrity", según reportó La Pavada de Diario Crónica. Para cubrir el resto de la semana, la emisora programó el segundo capítulo de MasterChef Kids para el viernes y la edición de PH (Podemos Hablar) para el sábado.

La cuarta eliminación de MasterChef Celebrity se reprogramó para el martes, jornada en la que el jurado formado por Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana elegirá al nuevo eliminado. La gala buscará al cuarto expulsado tras las salidas de Pachu Peña, Paula Trapani y More Beltrán.

Actualmente, Popstars atraviesa instancias decisivas para definir a las cinco integrantes de Chapeaux, la banda que busca repetir el fenómeno de Bandana. De las trece participantes finalistas saldrán las elegidas, demandando un intenso trabajo de ensayo y producción para las jóvenes promesas de la música.

Por su parte, MasterChef Celebrity transita su cuarta semana con 21 concursantes famosos. Mientras Karina Mazzocco, Julieta Nair Calvo, Rocío Robles, Nazareno Casero y Hernán Coronel aseguraron su lugar en "La noche de beneficios", los participantes Luck Ra, Sebastián Presta, Pablo Giralt, Campi, Alejandro Lerner y Grego Rossello competirán en "La noche de última chance".

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