IR A
IR A

El Trece le da pelea a Telefe: se confirmó la vuelta de un exitoso programa

El ciclo de preguntas vuelve en enero con una figura internacional que se sumaría al jurado. Ocupará el horario de otro programa del canal durante el verano.

El programa se emitirá en la franja horaria que hoy ocupa Ahora Caigo.

El programa se emitirá en la franja horaria que hoy ocupa Ahora Caigo.

Redes sociales

Guido Kaczka confirmó que Los 8 escalones vuelve a la pantalla de El Trece en enero, en pleno verano, y que lo hará con sorpresas importantes. El anuncio lo hizo durante su paso por la alfombra de los Martín Fierro de radio, en Ya fue Todo, el ciclo de Jotax Digital, y llega como una apuesta del canal para pelearle la audiencia a Telefe.

El periodista y meteorólogo tenía 58 años. 
Te puede interesar:

El último adiós a Fernando Confessore: familiares, amigos y colegas despiden al reconocido meteorólogo

"En el verano, en enero, volvemos con Los 8 escalones, se viene con sorpresas importantes. Estoy feliz", aseguró el conductor. En esa misma charla agregó que varias de esas novedades ya se están rumoreando, en referencia a lo que había adelantado el periodista Juan Etchegoyen.

Según Etchegoyen, el programa se emitirá en la franja horaria que hoy ocupa Ahora Caigo, el ciclo de Darío Barassi, durante la temporada estival. Sobre la gran novedad del regreso, el comunicador fue enfático. "Hay una figura argentina e internacional que vuelve a la televisión. Es tope de gama y tapa de revista desde hace décadas. Es un bombazo televisivo el que te voy a contar", anticipó.

La incorporación es Valeria Mazza, que se sumaría como jurado del ciclo, aunque todavía no hay confirmación oficial porque falta la firma del contrato. "Todavía no se va a oficializar porque falta la firma del contrato pero está todo muy avanzado", explicó Etchegoyen, y agregó que el programa sumará a un jurado muy especial.

Guido Kaczka conduce el programa.

Guido Kaczka conduce el programa.

Qué se sabe sobre la vuelta de Los 8 escalones

El regreso está confirmado por el propio Kaczka para enero, en El Trece. El programa ocupará el lugar de Ahora Caigo durante el verano y llegará con novedades que el conductor prefirió no detallar, aunque aseguró que ya circulan rumores sobre ellas.

La principal novedad es la conformación del equipo de especialistas. Etchegoyen reveló que Valeria Mazza está a un paso de integrarse tras largas negociaciones. "Está todo dado para que sea jurado de Guido en El Trece pero todavía no lo van a anunciar porque falta algún que otro detalle. Me dicen que Guido está feliz con esta incorporación porque hacía rato que quería tener a Valeria y es recíproco porque ella también quería", confirmó el periodista.

Hasta que se firme el contrato, la participación de la modelo no será oficial. Lo único confirmado por el conductor es la fecha y que el regreso traerá cambios importantes respecto de ediciones anteriores.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La muerte de Confessore se dio a los 58 años.

Revelaron cómo fueron los últimos instantes de Fernando Confessore

Murió Fernando Confessore a sus 58 años.

De qué murió el meteorólogo Fernando Confessore a sus 58 años

El periodista y meteorólogo tenía 58 años. 

Luto en la televisión: murió el reconocido meteorólogo Fernando Confessore

Se supo: se filtró el audio donde Facundo Moyano confiesa en que condiciones asistió a la entrevista.
play

El audio prohibido de Facundo Moyano en el que admitió cómo fue al programa de Moria Casán: "Con una botella de whisky encima"

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se presentarán en Argentina el 21, el 23 y el 24 de octubre.

Peligran los shows de BTS en La Plata por una posible "medida de acción directa" del personal de seguridad

Hay gran expectativa y preocupación en el mundo del espectáculo por su estado de salud.

El delicado momento de salud de Marc Singer: qué tiene el famoso actor de "V, Invasión Extraterrestre"

últimas noticias

La mujer fue encontrada con cortes en el cuello y los brazos en su departamento del barrio Cofico.

Córdoba: encontraron degollada a una mujer y la Justicia investiga un presunto femicidio

Hace 23 minutos
Una versión explosiva sobre otra mujer involurada en la relación: de quién se trata

Vinculan a Emanuel Ortega con Josefina Lynch y una tercera mujer tras la separación de Julieta Prandi: "Trío"

Hace 34 minutos
Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 24 de octubre

Hace 1 hora
El dolor de Marcela Coronel tras ver a su madre de 100 años siendo maltratada.

Marcela Coronel denunció que una cuidadora golpeó brutalmente a su mamá de 100 años

Hace 1 hora
Rescatan a una familia que vivía hacinada y desnutrida tras el atrincheramiento de un bioquímico.

Terror en Chubut: detuvieron a un hombre acusado de tener encerrados a su pareja y a sus tres hijos

Hace 1 hora