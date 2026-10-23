El Trece le da pelea a Telefe: se confirmó la vuelta de un exitoso programa El ciclo de preguntas vuelve en enero con una figura internacional que se sumaría al jurado. Ocupará el horario de otro programa del canal durante el verano. Agregar C5N en









El programa se emitirá en la franja horaria que hoy ocupa Ahora Caigo. Redes sociales

Guido Kaczka confirmó que Los 8 escalones vuelve a la pantalla de El Trece en enero, en pleno verano, y que lo hará con sorpresas importantes. El anuncio lo hizo durante su paso por la alfombra de los Martín Fierro de radio, en Ya fue Todo, el ciclo de Jotax Digital, y llega como una apuesta del canal para pelearle la audiencia a Telefe.

"En el verano, en enero, volvemos con Los 8 escalones, se viene con sorpresas importantes. Estoy feliz", aseguró el conductor. En esa misma charla agregó que varias de esas novedades ya se están rumoreando, en referencia a lo que había adelantado el periodista Juan Etchegoyen.

Según Etchegoyen, el programa se emitirá en la franja horaria que hoy ocupa Ahora Caigo, el ciclo de Darío Barassi, durante la temporada estival. Sobre la gran novedad del regreso, el comunicador fue enfático. "Hay una figura argentina e internacional que vuelve a la televisión. Es tope de gama y tapa de revista desde hace décadas. Es un bombazo televisivo el que te voy a contar", anticipó.

La incorporación es Valeria Mazza, que se sumaría como jurado del ciclo, aunque todavía no hay confirmación oficial porque falta la firma del contrato. "Todavía no se va a oficializar porque falta la firma del contrato pero está todo muy avanzado", explicó Etchegoyen, y agregó que el programa sumará a un jurado muy especial.

Guido Kaczka conduce el programa. Qué se sabe sobre la vuelta de Los 8 escalones El regreso está confirmado por el propio Kaczka para enero, en El Trece. El programa ocupará el lugar de Ahora Caigo durante el verano y llegará con novedades que el conductor prefirió no detallar, aunque aseguró que ya circulan rumores sobre ellas.