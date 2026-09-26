Stanley Kubrick le pidió que suba de peso y con ese papel despegó su carrera: quién es El actor tenía 25 años cuando consiguió un papel en una película del cineasta que marcó su trayectoria. Para interpretarlo, tuvo que subir 32 kilos en solo siete meses. Agregar C5N en









Vincent D’Onofrio interpretó al Soldado Patoso en La chaqueta metálica, el papel que marcó un antes y un después en su carrera.

Vincent D’Onofrio consiguió el papel gracias a una recomendación de Matthew Modine.

Stanley Kubrick le pidió que aumentara de peso para interpretar al personaje.

El actor ganó aproximadamente 32 kilos para La chaqueta metálica.

La transformación física le llevó siete meses.

Después del rodaje, tardó nueve meses en recuperar su peso habitual.

El papel significó su salto del teatro al cine. Stanley Kubrick le pidió que suba de peso y con ese papel despegó su carrera: a los 25 años, Vincent D’Onofrio consiguió un papel en una película del cineasta después de una particular audición. Para interpretar al Soldado Patoso, tuvo que subir 32 kilos y transformar por completo su cuerpo. quien es

Estrenada en 1987, La chaqueta metálica se convirtió en una de las películas más reconocidas de Kubrick. La historia sigue a un grupo de jóvenes reclutas durante su entrenamiento militar y posteriormente durante la Guerra de Vietnam. El intérprete se pone bajo la piel de Leonard Lawrence, un personaje cuya evolución ocupa una parte central de la primera mitad del relato.

El film se destacó por mostrar las consecuencias psicológicas de la violencia, la disciplina extrema y permite observar cómo la presión del entorno afecta progresivamente al joven recluta.

La curiosa historia de Vincent D'Onofrio con Stanley Kubrick Mucho antes de convertirse en Kingpin en el universo de Marvel, Vincent D’Onofrio tuvo una oportunidad que marcaría un antes y un después en su carrera: trabajar bajo las órdenes de Stanley Kubrick en La chaqueta metálica.

En aquel momento, Vincent D’Onofrio tenía apenas 25 años y todavía desarrollaba principalmente su carrera en el teatro. De hecho, cuando consiguió el papel, trabajaba como portero en el Hard Rock Cafe y actuaba por las noches. Su llegada a la película comenzó gracias a Matthew Modine, quien le recomendó presentarse a una audición. El protagonista de la historia grabó un monólogo y envió la prueba a Inglaterra, donde el realizador preparaba su nueva película.