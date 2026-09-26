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¿La más exigente? Cómo fue la impresionante transformación de Brad Pitt para su última película

El actor sorprendió al contar cómo fue el exigente rodaje de En el corazón de la bestia, su nueva película de supervivencia dirigida por David Ayer.

Brad Pitt durante el rodaje de En el corazón de la bestia

Brad Pitt durante el rodaje de En el corazón de la bestia, su nueva película de supervivencia.

  • Brad Pitt protagoniza En el corazón de la bestia, dirigida por David Ayer.
  • El actor interpreta a un exintegrante de las Fuerzas Especiales que queda atrapado en Alaska tras un accidente aéreo.
  • Pitt aseguró que fue la película físicamente más exigente que hizo en su carrera.
  • El rodaje estuvo marcado por el frío, la humedad y un intenso esfuerzo físico.
  • La historia sigue al personaje de Pitt y a su perro de combate mientras intentan sobrevivir en la naturaleza.

¿La más exigente? Cómo fue la impresionante transformación de Brad Pitt para su última película: a los 62 años, el actor enfrentó uno de los rodajes más exigentes de su carrera para interpretar a un exmilitar que debe sobrevivir en las condiciones extremas de Alaska.

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La figura de Hollywood volvió a llevar su preparación física al límite para su nuevo desafío cinematográfico. A los 62 años, el actor protagoniza En el corazón de la bestia, un film de supervivencia en la que interpreta a un excombatiente estadounidense que queda atrapado después de sufrir un accidente aéreo.

El papel exigió mucho más que una preparación física intensa. Según contó el propio intérprete, durante el rodaje tuvo que enfrentarse a frío, humedad y jornadas de trabajo físico, además de sostener la carga emocional de un personaje marcado por su pasado. “Diría que ha sido lo más exigente físicamente que he hecho nunca”, aseguró al hablar sobre la experiencia.

El desafío físico de Brad Pitt para su nueva película

En En el corazón de la bestia, Brad Pitt interpreta a James Belmont, un exmilitar que sobrevive a un accidente aéreo en Alaska y debe encontrar la manera de salir con vida de un entorno hostil. La historia plantea un escenario en el que las condiciones naturales se convierten en uno de los principales obstáculos. Por eso, el actor tuvo que realizar un trabajo físico intenso durante el rodaje.

“De principio a fin estuvimos expuestos a todos los elementos. Había humedad, hacía frío y tuvimos que hacer un trabajo físico bastante duro”, explicó Pitt. El esfuerzo no estuvo limitado a las escenas de acción. La producción también demandó una preparación que le permitiera sostener físicamente a un personaje sometido durante buena parte de la historia a situaciones extremas.

El desafío no fue solamente físico. James Belmont es un personaje que carga con un pasado complejo, algo que también influyó en la preparación de Pitt. “El listón emocional también estaba muy alto”, señaló el protagonista, quien consideró que las dos exigencias estuvieron relacionadas durante el rodaje.

La combinación entre escenas físicas y una historia centrada en la supervivencia lo obligó a mantenerse concentrado en distintos niveles. El objetivo era que el desgaste del personaje también pudiera trasladarse a la pantalla.

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