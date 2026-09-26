Cáscara de banana y canela: así es el truco para cuidar a tus plantas en primavera Esta preparación económica y fácil de hacer puede convertirse en una opción para acompañar el crecimiento de las plantas. Por Agregar C5N en









Conocé de qué se trata el truco con cáscara de banana y canela para las plantas. Generada con IA

La mezcla aprovecha ingredientes simples que suelen estar en casa.

Las cáscaras de banana pueden aportar nutrientes a las plantas.

La preparación es sencilla y se incorpora al riego.

El método funciona como complemento del cuidado habitual. Con la llegada de la primavera, las plantas atraviesan una etapa en la que necesitan atención para acompañar su crecimiento. Para eso, no siempre hace falta recurrir a productos específicos: algunos elementos que suelen quedar en la cocina pueden reutilizarse para preparar alternativas caseras. Una de ellas combina cáscaras de banana, agua y canela.

La preparación busca aprovechar parte de los componentes presentes en las cáscaras de banana, entre ellos el potasio, un nutriente que interviene en distintos procesos de las plantas. A esto se suma la canela, un ingrediente que suele utilizarse en consejos de jardinería doméstica. La propuesta, además, permite darle un nuevo uso a un residuo orgánico que normalmente termina en la basura.

Este es el truco con cáscara de banana para cuidar a tus plantas. Infoagro El procedimiento es simple y no requiere demasiados elementos. La idea es preparar una especie de agua de banana que luego puede incorporarse al riego, siempre teniendo en cuenta las necesidades de cada especie. De esta manera, se puede sumar un complemento al cuidado habitual de las plantas sin realizar una preparación complicada.

Cómo es el truco para cuidar tus plantas en primavera Para preparar la mezcla, primero hay que colocar varias cáscaras de banana en un recipiente con agua limpia. El líquido debe dejarse reposar entre 24 y 48 horas, período durante el cual algunos componentes solubles de las cáscaras pasan al agua. Una vez cumplido ese tiempo, se agrega una pequeña cantidad de canela y se mezcla.

Con el preparado listo, puede utilizarse para regar las plantas. La propuesta original plantea repetir el procedimiento una vez por semana, aunque no todas las especies necesitan la misma cantidad de agua ni tienen iguales requerimientos. Por eso, la frecuencia debe adaptarse al tipo de planta, al clima y a las condiciones en las que se encuentre el sustrato.