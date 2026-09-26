26 de septiembre de 2026 Inicio
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Cáscara de banana y canela: así es el truco para cuidar a tus plantas en primavera

Esta preparación económica y fácil de hacer puede convertirse en una opción para acompañar el crecimiento de las plantas.

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Conocé de qué se trata el truco con cáscara de banana y canela para las plantas.

Conocé de qué se trata el truco con cáscara de banana y canela para las plantas.

Generada con IA
  • La mezcla aprovecha ingredientes simples que suelen estar en casa.
  • Las cáscaras de banana pueden aportar nutrientes a las plantas.
  • La preparación es sencilla y se incorpora al riego.
  • El método funciona como complemento del cuidado habitual.

Con la llegada de la primavera, las plantas atraviesan una etapa en la que necesitan atención para acompañar su crecimiento. Para eso, no siempre hace falta recurrir a productos específicos: algunos elementos que suelen quedar en la cocina pueden reutilizarse para preparar alternativas caseras. Una de ellas combina cáscaras de banana, agua y canela.

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La preparación busca aprovechar parte de los componentes presentes en las cáscaras de banana, entre ellos el potasio, un nutriente que interviene en distintos procesos de las plantas. A esto se suma la canela, un ingrediente que suele utilizarse en consejos de jardinería doméstica. La propuesta, además, permite darle un nuevo uso a un residuo orgánico que normalmente termina en la basura.

Este es el truco con cáscara de banana para cuidar a tus plantas.

Este es el truco con cáscara de banana para cuidar a tus plantas.

El procedimiento es simple y no requiere demasiados elementos. La idea es preparar una especie de agua de banana que luego puede incorporarse al riego, siempre teniendo en cuenta las necesidades de cada especie. De esta manera, se puede sumar un complemento al cuidado habitual de las plantas sin realizar una preparación complicada.

Cómo es el truco para cuidar tus plantas en primavera

Para preparar la mezcla, primero hay que colocar varias cáscaras de banana en un recipiente con agua limpia. El líquido debe dejarse reposar entre 24 y 48 horas, período durante el cual algunos componentes solubles de las cáscaras pasan al agua. Una vez cumplido ese tiempo, se agrega una pequeña cantidad de canela y se mezcla.

Con el preparado listo, puede utilizarse para regar las plantas. La propuesta original plantea repetir el procedimiento una vez por semana, aunque no todas las especies necesitan la misma cantidad de agua ni tienen iguales requerimientos. Por eso, la frecuencia debe adaptarse al tipo de planta, al clima y a las condiciones en las que se encuentre el sustrato.

La mezcla debe dejarse reposar entre 1 a 2 días.

La mezcla debe dejarse reposar entre 1 a 2 días.

Aunque es una alternativa económica y sencilla, no debe tomarse como reemplazo de una fertilización completa. El agua de cáscaras de banana puede aportar algunos nutrientes, pero las plantas necesitan distintos elementos según la especie y su etapa de crecimiento. Por eso, la mezcla puede incorporarse como un complemento dentro del cuidado habitual, mientras que ante problemas de hongos u otras enfermedades es importante identificar primero la causa.

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