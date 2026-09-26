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Estilo campestre y tradicional: así es la cocina de Natalia Oreiro en su casa de campo

La cocina de la actriz se destaca por una decoración clásica con detalles que le dan un estilo propio.

Así es la cocina de la casa de campo de Natalia Oreiro.

Así es la cocina de la casa de campo de Natalia Oreiro.

Caras
  • Natalia Oreiro dejó ver algunos detalles de su casa de campo.
  • La cocina tiene una decoración cálida y tradicional.
  • La madera ocupa un lugar importante en el ambiente.
  • Los grandes ventanales conectan la cocina con el jardín.

La cocina ocupa un lugar especial dentro de una casa de campo, y la de Natalia Oreiro sigue justamente esa idea. El ambiente se aleja de los diseños modernos y minimalistas para apostar por una estética más cálida, tradicional y con mucha presencia de la madera. Los distintos elementos hacen que el espacio tenga un aire de casa antigua, pero sin perder funcionalidad.

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La madera le da una apariencia rústica y acogedora.

La madera le da una apariencia rústica y acogedora.

Uno de los detalles que más define el lugar es la elección de muebles de madera en tonos oscuros, que le dan una apariencia rústica y acogedora. A esto se suman estantes abiertos y sectores de guardado cerrados, una combinación que permite mantener distintos objetos a la vista. La decoración prioriza materiales y recursos que refuerzan ese estilo campestre.

La vajilla también forma parte de la decoración y no queda escondida en los muebles. En distintos sectores puede verse expuesta, algo que aporta un toque más familiar y alejado de los ambientes completamente despejados. El resultado es una cocina con personalidad propia, pensada para sentirse como un espacio vivido y cotidiano.

Cómo es la cocina de Natalia Oreiro en su casa de campo

La propuesta se completa con una mesa de madera que ocupa un lugar central y suma un detalle de estilo rural europeo. Sobre ella aparecen piezas de vajilla clásica con guardas florales verdes y un mantel cuadrillé en tonos verde y blanco. Estos elementos aportan color sin romper con la estética tradicional que domina todo el ambiente.

Algunos elementos también aportan color al ambiente.

Algunos elementos también aportan color al ambiente.

La cocina también cuenta con una mesada de tono claro, donde se ubican distintos electrodomésticos de uso cotidiano. Los grandes ventanales son otro de los puntos destacados del espacio, ya que permiten aprovechar durante buena parte del día la entrada de luz natural. Desde allí, además, se puede observar el amplio jardín que rodea la propiedad, con plantas y flores.

Los grandes ventanales aportan mucha luz y permiten conectar con el jardín exterior.

Los grandes ventanales aportan mucha luz y permiten conectar con el jardín exterior.

Todos estos detalles terminan de darle forma a una cocina de estilo farmhouse, donde la madera, la vajilla a la vista y los objetos tradicionales tienen un papel importante. En lugar de buscar un ambiente completamente uniforme, la decoración combina diferentes elementos para conseguir una sensación más cálida y hogareña. Así, el espacio mantiene ese perfil campestre que caracteriza a la casa y cierra una propuesta sencilla, clásica y con mucha personalidad.

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