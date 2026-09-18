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La impresionante transformación de Yipio tras salir segunda en Gran Hermano: Generación Dorada

El impactante cambio de imagen de la subcampeona que causó furor y cosechó una ola de elogios entre los televidentes.

La subcampeona de la Generación Dorada mostró un cambio de look.

La subcampeona de la Generación Dorada mostró un cambio de look.

Captura de video

Luego de quedarse con el subcampeonato en la gran final de Gran Hermano, Yisela "Yipio" Pintos tuvo su despedida definitiva en una emisión especial cargada de homenajes. Durante la velada del jueves, donde la producción entregó distinciones a los participantes, la humorista de origen uruguayo sorprendió a todos los televidentes al presentarse en el estudio con un rotundo cambio de imagen.

La famosa tucumana se impuso en la final del reality.
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El encargado de llevar adelante este renovado estilo fue el estilista Norberto Juárez, quien compartió los detalles del proceso a través de sus plataformas digitales. El especialista en estética le colocó extensiones en el cabello y le aplicó un maquillaje sumamente producido, acompañando las imágenes con la frase: “Lookazo para la subcampeona de Gran Hermano Generación Dorada”.

El nuevo perfil de la participante desató una catarata de elogios en las redes sociales por parte de los espectadores. Entre las múltiples muestras de cariño enviadas por los usuarios destacaron frases como “Diosa de persona”, “Nuestra ganadora”, “Muy linda con ese look” y “Te hace más joven ese peinado”, resaltando el impacto positivo que causó su renovada presencia en pantalla.

Más allá del cambio estético, la comediante cerró una participación sumamente fructífera en materia de premios dentro del programa. Por haber obtenido el segundo lugar, la exparticipante se adjudicó una casa prefabricada y 20 millones de pesos, beneficio que se suma a otra vivienda que había ganado durante el juego, acumulando un total de dos inmuebles para su patrimonio personal.

Qué dijo Yipio tras perder la final de Gran Hermano

El desenlace de Gran Hermano: Generación Dorada consagró a Solange “Sol” Abraham como la gran vencedora, dejando a Yisela “Yipio” Pintos en el segundo lugar. Lejos de amargarse por el veredicto telefónico en la pantalla de Telefe, la comediante uruguaya conmovió al público con su madura reacción al conocer la definición: “Estoy muy orgullosa y muy agradecida”, expresó emocionada al hacer un balance general sobre su estadía.

Durante la última gala del programa, la subcampeona remarcó que el verdadero reconocimiento de su paso por la casa más famosa pasó por un plano puramente humano. “Mi premio va por otro lado. Me llevo a toda esta gente que conocí en esta casa y que me hicieron la estadía mucho más amena”, enfatizó ante las cámaras, dejando en claro que el afecto de sus compañeros superaba cualquier incentivo económico.

Para cerrar su participación, la participante resumió su estado de ánimo con un mensaje cargado de positivismo y el humor que la caracterizó en el juego: “Yo ya gané. Aunque la ganadora es Sol y la felicito, me voy súper feliz y agradecida de esta casa. Me llevo absolutamente todo lo bueno”. Antes de cruzar la puerta definitiva, volvió a felicitar a la campeona y se despidió con un eufórico: “Muchas gracias. ¡Sean felices y sueñen grande! ¡Vamos, caraj..., la Yipioneta!”.

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