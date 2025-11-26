La película desembarcará en salas el 18 de diciembre de 2026, con Robert Downey Jr. interpretando a Víctor Von Doom. La cinta de Joe y Anthony Russo contará además con prácticamente la plana mayor del Universo Marvel. Sin embargo, el reciente comentario por parte de uno de los cineastas de la Casa de las Ideas parece haber anticipado la aparición de héroes sorpresa en el filme.

Se trata de Nia DaCosta , quien dirigió The Marvels en 2023 . "Estuve en el set de Los Vengadores hace un par de semanas porque todavía mantengo relaciones con esta gente", le reveló la directora a The Guardian .

Aunque obviamente se ha enfrentado a muchos otros héroes a lo largo de los años, Doctor Doom siempre ha sido más conocido como un enemigo de los Cuatro Fantásticos , con el líder del equipo, Reed Richards , emergiendo como la némesis del villano megalómano . Doom, en el UCM, fue brevemente presentado en la escena de mitad de créditos de Los cuatro fantásticos: primeros pasos , pero a algunos fans les preocupaba que no tuvieran la oportunidad de ver esta antigua rivalidad trasladarse a la pantalla grande en Avengers: Doomsday .

Parecía una preocupación válida, especialmente después de que el insider especializado en el Universo Cinematográfico de Marvel MyTime ToShineH describiera recientemente a Doomsday como una "Civil War 2" , ya que se centraría una vez más en el enfrentamiento entre Chris Evans (Nomad) y Robert Downey Jr. (Doctor Doom) . El contexto será muy diferente esta vez, por supuesto, pero parece que el duelo entre el Nomad de Evans y el Doom de Downey podría terminar siendo el foco principal de la películ a.

Al parecer, todo iniciaría como una persecución del primer hacia el segundo para frenar su plan maligno de conquistar todas las realidades , mientras que el maligno gobernante de Latveria estaría buscando la forma de eliminar a Steve Rogers por haber causado las primeras incursiones al jugar con los viajes en el tiempo tras Endgame.

Afortunadamente, no parece que Marvel Studios tenga la intención de ignorar por completo la dinámica entre Reed Richards y el doctor Doom. Según una nueva publicación de MTTSH, Richards seguirá teniendo «un papel importante» en la película y «muchas interacciones con Doom».

Aunque estamos seguros de que finalmente chocarán, existe la posibilidad de que Doom y Mr. Fantástico comiencen como «aliados», ya que se espera que Victor utilice su parecido con Tony Stark para ganarse la confianza de los héroes.

Tendremos nuestro primer vistazo oficial a Doomsday en unas pocas semanas cuando se lance el tráiler, pero muchas «filtraciones» falsas han estado circulando en línea, y algunas de estas imágenes asistidas por IA son bastante convincentes.

Las más recientes presentan a Doctor Strange, Shang-Chi, Capitana Marvel y Loki, y han engañado a mucha gente. Twitter está dando problemas en este momento y no permite insertar contenido.

Avengers Doomsday Tras el éxito monumental de "Infinity War" y "Endgame", que marcaron un hito en la historia del cine de superhéroes y cerraron con maestría la Saga del Infinito, las expectativas en torno a esta nueva película son enormes. Marvel

«Poder crear historias y explorar personajes dentro del Universo Marvel cumplió un sueño de toda la vida para nosotros, y descubrimos una poderosa conexión con el público en cada película que hicimos. Estamos encantados de colaborar una vez más con Kevin [Feige], Lou [D’Esposito] y todo el equipo de Marvel para llevar esta épica aventura narrativa a lugares nuevos y sorprendentes tanto para los fans como para nosotros», dijeron los Russo en un comunicado después del panel de la San Diego Comic Con.

En noticias relacionadas, si has visto este arte promocional de Avengers: Doomsday circulando en las redes sociales, podemos confirmar que es 100% falso. No hay imágenes distribuidas por Marvel Studios hasta el momento, pero sí hay posibilidades de que los diseños previos de los personajes que se han filtrado por internet sean los que se acaben viendo en la gran pantalla en el filme en cuestión.

Avengers: Doomsday está protagonizada oficialmente por Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Winston Duke, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd y Robert Downey Jr. Wyatt Russell, Simu Liu, Tenoch Huerta Mejia, Florence Pugh, Danny Ramirez, David Harbour, Hannah John-Kamen y Lewis Pullman hacen su debut en la franquicia Avengers en la película.

Se unen a ellos los protagonistas de The Fantastic Four: First Steps: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach y Joseph Quinn, al igual que estrellas de la franquicia X-Men como Kelsey Grammer, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden, junto con la estrella de Deadpool & Wolverine, Channing Tatum.

Chris Evans, Hayley Atwell y Ryan Reynolds también aparecerán, según informes de los medios especializados (si enumeráramos aquí a los miembros del elenco rumoreados, nos quedaríamos sin espacio).

Los hermanos Russo dirigen la película a partir de un guion de Stephen McFeely, con quien colaboraron anteriormente en las franquicias Avengers y Capitán America. Michael Waldron, de Loki y Doctor Strange in the Multiverse of Madness, también está trabajando en el guion.