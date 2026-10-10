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"Sos luz y fuego": el emotivo mensaje de Cris Morena a Lali Espósito por su cumpleaños

Mientras la cantante celebra sus 35 años en Río de Janeiro, se conoció el emotivo saludo de la productora musical que impulsó su carrera.

La cantante y actriz viajó a Brasil para participar del prestigioso Festival de Cine de Río.

La cantante y actriz viajó a Brasil para participar del prestigioso Festival de Cine de Río.

Redes sociales

La cantante Lali Espósito cumple 35 años este sábado 10 de octubre, y recibió infinitas muestras de cariño del mundo del espectáculo y de sus seguidores en redes. Entre los cientos de mensajes se destacó el de la productora Cris Morena: "Feliz cumple. Lali amada. Sos luz, sos fuego".

La banda de rock canceló todas las presentaciones del fin de semana por fuerza mayor.
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La empresaria publicó un video en su cuenta de Instagram donde se repasa la carrera de la actriz y ahora estrella del pop, a quien acompañó cuando actuaba en Chiquititas y luego en la tira Casi Ángeles: "Tenés un corazón tan rojo que hace que todo lo que pidas, se haga realidad. ¡Te abrazo siempre! ¡Te amo, te amamos!".

En las imágenes, la creadora de la ficción donde Lali saltó a la fama repasó momentos entrañables de la trayectoria de la intérprete, que llenó tres estadios de River en menos de un año.

Espósito está celebrando su cumpleaños en Río de Janeiro, Brasil, donde participa del Festival de Cine de Río y presenta la película Glaxo, dirigida por Benjamín Naishtat, donde interpreta al personaje de "La Negra" Miranda. Viajó junto a su pareja, Pedro Rosemblat, su madre, amigos cercanos como Mery del Cerro, Meme Bouquet y su estilista Juan Manuel Cativa.

Lali también fue agasajada con un saludo desde África que le envió un grupo de bailarines de la plataforma Niudance, quienes le dedicaron un video grabado al ritmo de sus principales canciones.

Anuncio oficial: cuándo se casan Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La cantante Lali Espósito y el conductor Pedro Rosemblat confirmaron su compromiso en enero de 2026. La pareja anunció que se casará este año a través de redes sociales, tras unas vacaciones en Brasil. Días después, en LAM, el programa de Ángel de Brito, arriesgaron que la boda sería el próximo 30 de octubre, pero la mediática desmintió esa información públicamente en X con un mensaje de "Fake".

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