"Sos luz y fuego": el emotivo mensaje de Cris Morena a Lali Espósito por su cumpleaños Mientras la cantante celebra sus 35 años en Río de Janeiro, se conoció el emotivo saludo de la productora musical que impulsó su carrera. Agregar C5N en









La cantante y actriz viajó a Brasil para participar del prestigioso Festival de Cine de Río. Redes sociales

La cantante Lali Espósito cumple 35 años este sábado 10 de octubre, y recibió infinitas muestras de cariño del mundo del espectáculo y de sus seguidores en redes. Entre los cientos de mensajes se destacó el de la productora Cris Morena: "Feliz cumple. Lali amada. Sos luz, sos fuego".

La empresaria publicó un video en su cuenta de Instagram donde se repasa la carrera de la actriz y ahora estrella del pop, a quien acompañó cuando actuaba en Chiquititas y luego en la tira Casi Ángeles: "Tenés un corazón tan rojo que hace que todo lo que pidas, se haga realidad. ¡Te abrazo siempre! ¡Te amo, te amamos!".

En las imágenes, la creadora de la ficción donde Lali saltó a la fama repasó momentos entrañables de la trayectoria de la intérprete, que llenó tres estadios de River en menos de un año.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cris Morena (@bycrismorena) Espósito está celebrando su cumpleaños en Río de Janeiro, Brasil, donde participa del Festival de Cine de Río y presenta la película Glaxo, dirigida por Benjamín Naishtat, donde interpreta al personaje de "La Negra" Miranda. Viajó junto a su pareja, Pedro Rosemblat, su madre, amigos cercanos como Mery del Cerro, Meme Bouquet y su estilista Juan Manuel Cativa.

Gracias por el cariño virtual y espiritual — Lali (@lalioficial) October 10, 2026 Lali también fue agasajada con un saludo desde África que le envió un grupo de bailarines de la plataforma Niudance, quienes le dedicaron un video grabado al ritmo de sus principales canciones.