La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica detectó que el aerosol frío no contaba con registro sanitario. Por su parte, el principio activo evidenciaba un aumento de riesgo de complicaciones cardiovasculares.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso y la venta de un reconocido spray deportivo frío por representar riesgos para la salud. Además, suspendió la elaboración, comercialización, importación y uso de un principio activo utilizado para tratar la diabetes tipo 2 .

Las medidas se implementaron a través de las disposiciones 7556/2026 y 7557/2026 del organismo, publicadas este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Fontana .

Se trata del producto rotulado como Spray Frío GMP de 440 ml, vendido por la firma MDF , radicada en Rosario, y fabricado por la empresa Kazlauskas Jorge Omar , de Lanús. El caso se originó luego de que en una inspección se hallaran varias unidades sin datos de lote, del fabricante/importador responsable en Argentina, ni datos de registros sanitarios.

Desde MDF indicaron que el producto no posee autorizaciones sanitarias y que desconocían dicho requerimiento, por lo que se comprometió a dar la baja inmediata del resto de todas las publicaciones que incluyan a este artículo.

Dado que se trata de un producto médico , anestésico de superficie para aplicación de frío sobre la piel, sin registro sanitario respecto del cual se desconoce el tipo de material del que está hecho, características, funcionalidad, seguridad y trazabilidad, no resulta posible acreditar que reúna las condiciones exigibles para su comercialización y utilización, circunstancia que podría comprometer la salud de los potenciales usuarios .

Ante esto, se decidió prohibir el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de todos los lotes del producto, y se instruyó sumario sanitario a las firmas MDF S.R.L. y Kazlauskas Jorge Omar.

ANMAT suspendió el uso de un medicamento para la diabetes

Se trata de la rosiglitazona, que se utiliza en medicamentos para tratar la diabetes tipo 2, se ordenó "cancelar los registros sanitarios de todas las especialidades medicinales que lo contengan", ya sea como monodroga o en combinación con otros componentes. La medida también obliga a los laboratorios a retirar de inmediato los productos del mercado y a informar al organismo el cumplimiento de la disposición.

La decisión se fundamentó en una revisión del balance entre beneficios y riesgos del medicamento, ante la evidencia de un aumento del riesgo de complicaciones cardiovasculares, entre ellas infarto de miocardio e insuficiencia cardíaca congestiva.