Horóscopo de hoy, jueves 29 de octubre

Conoce lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este jueves 29 de octubre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Hoy mejor bajar un cambio: en el amor, callar vale oro para evitar problemas. La salud pide calma, tu ansiedad está a mil. En lo económico, no arriesgues ni un peso. Escuchá más de lo que hablás, te va a servir. La clave de la jornada: paciencia y silencio cómplice.

No te encierres, abrí la puerta a planes y compañía. Tu salud mejora si salís y despejás la cabeza. En cuanto a tus finanzas, resolvé pendientes antes de gastar. No te aísles, buscá apoyo en los tuyos. La clave: abrirte trae alivio.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Las discusiones domésticas pueden calentar el ambiente con tu pareja. El estrés se nota en tu cuerpo, cuidate. No mezcles broncas con plata, no suma. Poné paños fríos y buscá diálogo sincero. La clave del día: hablar sin gritar.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Dejaste atrás problemas, pero todavía falta paz en tu corazón. Tu salud pide relajación, no te sobrecargues. En lo económico, no te preocupes de más. Buscá calma en lo simple y cotidiano. La clave de este jueves: serenidad como medicina.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Hoy toca sacrificios por los tuyos, pero ojo con los excesos. La salud se resiente si te pasás con comida o alcohol. En el dinero, ayudá sin comprometer tu bolsillo. Cuidá tu energía vital, no la regales toda. La clave: generosidad con límites.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Una amistad que se alejó puede volver a tu vida. La nostalgia pesa, soltá lo que no suma. En lo laboral, paciencia: todo se acomoda. No pierdas la esperanza, el tiempo ordena. La clave: reencuentros futuros.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Las novedades legales traen calma en tu entorno. Tu ánimo mejora y se nota en tu salud. En lo económico, la tranquilidad es breve, aprovechala. Disfrutá el respiro que te dan los astros. La clave de hoy: equilibrio momentáneo.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Hoy necesitás sangre fría en discusiones. Controlá el enojo, tu salud lo agradece. En lo laboral, tu futuro se juega en decisiones clave. No te pases de vivo, mantené firmeza sin exceso. La clave: inteligencia emocional.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Tentaciones nocturnas te tientan, pero pensá en mañana. Tu descanso es oro, cuidalo. En el dinero, no gastes en salidas que te agoten. Organizá tu agenda para no perder el rumbo. La clave: diversión con medida.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Enfrentás a alguien dominante y tenés que marcar postura. La tensión emocional se siente fuerte. En lo económico, poné límites claros. No dejes que te pasen por arriba. La clave de la jornada: firmeza sin miedo.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Tus proyectos siguen sólidos y eso te da confianza. Un tropezón no es caída, tu salud se recupera. En lo económico, confiá en tu plan. No dudes de vos, tenés con qué. La clave: seguridad interna.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Tu valentía atrae, pero ojo con los riesgos. Un poco de miedo te protege y cuida tu salud. En el dinero, no arriesgues sin pensar. Escuchá tus alarmas internas, son sabias. La clave de hoy: prudencia con coraje.