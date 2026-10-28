28 de octubre de 2026 Inicio
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Cristiano Ronaldo ganó el Balón de Oro de todos los tiempos: dónde quedó Lionel Messi en el ranking

La edición de 2008 del portugués encabezó el ranking popular de France Football, por delante de la campaña de 2012 del rosarino, autor de 91 goles en aquel año. El sondeo costó un euro por sufragio y permitió que cada usuario emitiera más de un voto.

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Cristiano Ronaldo ganó el primero de sus cinco Balones de Oro tras conquistar la Premier League y la Champions League.

Cristiano Ronaldo ganó el primero de sus cinco Balones de Oro tras conquistar la Premier League y la Champions League.

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El portugués Cristiano Ronaldo ganó la votación popular del Balón de Oro de todos los tiempos (BOAT, por sus siglas en inglés), una consulta digital impulsada por la prestigiosa revista France Football, gracias a su consagración de 2008 con Manchester United, que quedó por encima de la campaña de Lionel Messi en 2012.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi con el Balón de Oro.
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En aquella temporada, el delantero fue una de las figuras del Manchester United campeón de la Premier League y de la Champions League. Además, terminó como máximo goleador del torneo inglés con 31 tantos, una actuación que le valió el primero de los cinco Balones de Oro que ganó durante su carrera profesional.

El portugués superó a Lionel Messi en la encuesta que eligió la mejor temporada de un ganador del Balón de Oro.

El portugués superó a Lionel Messi en la encuesta que eligió la mejor temporada de un ganador del Balón de Oro.

La campaña de Lionel Messi en 2012 finalizó en el segundo puesto de la votación, pese a que ese año alcanzó una marca de 91 goles en 69 partidos entre Barcelona y la Selección argentina, un récord individual que todavía forma parte de los registros más destacados de la historia del fútbol.

La elección estuvo abierta hasta el martes 27 de octubre y cada voto costó un euro en el sitio oficial, sin límite para repetir la participación. La lista incluyó campañas de diez futbolistas con al menos dos Balones de Oro, entre ellos Ronaldo Nazário, Johan Cruyff, Michel Platini y Alfredo Di Stéfano.

Cristiano Ronaldo se impuso en la votación con su temporada 2008 en el Manchester United.

Cristiano Ronaldo se impuso en la votación con su temporada 2008 en el Manchester United.

El resultado no supone la entrega de un nuevo trofeo ni modifica el historial oficial del premio, sino que expresa la preferencia de quienes participaron en la iniciativa digital. France Football informó que 5.009 personas votaron más de una vez, en una elección que permitía pagar por cada sufragio emitido.

El Cuti Romero criticó el Balón de Oro y defendió a Lionel Messi

El defensor de la Selección argentina, Cristian "Cuti" Romero, cuestionó el valor del galardón en una entrevista grabada antes de la ceremonia de 2026, luego de que Harry Kane se quedara con la distinción principal, y respaldó a Lionel Messi como el futbolista más destacado por encima de cualquier reconocimiento individual.

"Hoy el Balón de Oro es un poco marketing todo, se lo darán al que más seguidores en Instagram tenga o al que más sepa hablar", dijo el cordobés en una entrevista con el canal de YouTube Los Edul. También aseguró que, al ver jugar al excapitán de la Albiceleste, "no hay comparación".

Cristian

Cristian "Cuti" Romero criticó los criterios de France Football y destacó a Lionel Messi como el mejor futbolista de todos los tiempos.

El cordobés también relativizó la idea de que ganar la Champions League o el Mundial garantice el premio y elogió a Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane, aunque aclaró que el talento del capitán argentino le parecía incomparable: "Pero lo que hacía Leo, no hay explicación, está al máximo".

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