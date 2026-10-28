Más de la mitad de los empleados con sueldos bajos se queda sin plata antes del día 10 de cada mes Un informe del Banco Provincia reveló la aceleración en el desgaste del poder adquisitivo sobre 320 mil cuentas sueldo privadas. El estudio detalló que la mitad de ese segmento de menores recursos agota la totalidad de su haber mensual hacia el día 7. Por Agregar C5N en









Los empleados con menores sueldos se quedan sin dinero al día 10 de cada mes.

Un informe del Banco Provincia sobre más de 320 mil cuentas sueldo del sector privado confirmó que el 56% de los trabajadores de bajos ingresos se queda sin saldo antes del día 10 de cada mes. El estudio reflejó el profundo impacto de la caída salarial desde la llegada de Javier Milei al Gobierno.

El documento reveló que la proporción general de empleados sin dinero a los diez días del cobro creció del 17,9% en diciembre de 2023 al 23,2% en el mismo mes de 2025. Además, la fecha en la que la mitad de la población analizada agota sus haberes se adelantó del día 24 al día 22.

A los cinco días del cobro, la totalidad de la muestra ya utilizó la mitad del sueldo debido a los débitos automáticos y gastos fijos como alquiler y servicios. En el día 10, el 36% de la totalidad de los empleados no registra saldo, cifra que asciende al 57% al llegar al día 20.

Los datos del Banco Provincia contradicen las declaraciones de Milei Las cifras técnicas chocan con los dichos del presidente Javier Milei, quien minimizó la problemática. "La idea de que la gente no llega a fin de mes es una pelotudez que impulsó el kirchnerismo", aseguró el mandatario, para luego agregar: "La frase suena linda y es una tontería del tamaño de una casa. Si se quedan sin plata verdaderamente el 20, ¿cómo viven 10 días sin comer ni beber?".

Pese a la postura presidencial, los datos del INDEC corroboran que el poder adquisitivo de los trabajadores públicos se hundió un 15,3% desde noviembre de 2023. Asimismo, los ingresos reales en las empresas privadas sufrieron un retroceso acumulado del 2,3% bajo la actual administración.