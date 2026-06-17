Sorpresa total: una participante de un famoso reality se va del país

Camilota Deniz , una de las participantes más queridas y polémicas de Cuestión de peso , volvió a quedar en el centro de la escena luego de anunciar una noticia inesperada que sorprendió a todos. La integrante del reality reveló que tiene planeado viajar al exterior y que dejará el país durante los próximos meses, una confesión que generó una reacción inmediata del conductor Mario Massaccesi.

La revelación ocurrió mientras el programa hablaba sobre los proyectos personales de cada participante. Fue entonces cuando Camilota tomó la palabra y aseguró: “ Se me viene un viaje, me voy del país ”. La frase generó sorpresa entre sus compañeros, pero especialmente en el conductor, quien respondió sin poder ocultar su asombro: “ ¿Perdón? ¿Cómo que te vas del país? ”.

Según explicó la propia participante, el destino elegido será Panamá , donde viajará para participar de una actividad relacionada con una de sus grandes pasiones: el fútbol. Camilota contó que forma parte de un equipo y que la experiencia representa un desafío personal importante, aunque aclaró que antes deberá cumplir con las metas que se propuso dentro del tratamiento.

El anuncio en el estudio de El Trece también abrió un nuevo debate dentro del reality porque los profesionales que acompañan su proceso pusieron el foco en cómo mantener su plan alimentario durante el viaje. El especialista en obesidad Sergio Verón lanzó una advertencia con humor: “ Igual hay que ver si le damos permiso para que viaje ”, mientras Camilota respondió demostrando compromiso: “ Tengo que llegar a mi objetivo ”.

Además de su anuncio internacional, Camilota volvió a protagonizar momentos comentados dentro de Cuestión de peso, donde sus actitudes y decisiones alimentarias suelen quedar bajo la mirada del equipo médico. En esta oportunidad, uno de los episodios que llamó la atención fue una situación relacionada con la comida y sus hábitos durante el proceso de cambio físico.

La participante fue observada por los especialistas del programa, quienes remarcan constantemente la importancia de sostener el tratamiento más allá de las situaciones cotidianas. El reality mostró una vez más la tensión entre los gustos personales de Camilota y las exigencias del camino que atraviesa para alcanzar un mejor estado de salud.

Camilota protagonizó una insólita escena en cuando la vieron chupar un sachet de mostaza, un momento que generó críticas y comentarios entre sus compañeros. De hecho, Mario Massaccesi y Sergio Verón han tenido varios intercambios fuertes con la participante en distintas emisiones, siempre con el eje puesto en la responsabilidad y el compromiso. En otras oportunidades, el conductor le marcó que debía sostener la versión de sí misma que había prometido construir cuando retomó el tratamiento.

Ahora, con el viaje a Panamá como nuevo desafío, Camilota deberá combinar sus sueños personales con los objetivos del programa. Massaccesi explicó que la nutricionista Estefanía Pasquini trabajará en alternativas para acompañarla durante su estadía y evitar que la alimentación sea un obstáculo. “Hay mucha fritanga en Panamá, pero también mucha fruta tropical”, comentó el conductor.