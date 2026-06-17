Un reconocido cantante y actor argentino sufrió un doble accidente: qué pasó y cómo está de salud El artista generó preocupación por lo que le sucedió. Dieron a conocer detalles de su estado luego del incidente. Agregar C5N en









Un cantante sufrió un inconveniente en un estudio de televisión. Redes sociales

Raúl Lavié, el popular cantante de 85 años, sufrió dos caídas consecutivas en los estudios de la Televisión Pública mientras se preparaba para participar como invitado en La noche es nuestra, el programa conducido por Diego Ramos. El episodio alarmó a quienes estaban presentes en el lugar al ver que se reiteró el incidente.

El primer accidente ocurrió apenas ingresó al estudio, en donde pisó mal y cayó de inmediato. Fue asistido en el lugar y, lejos de decidir retirarse, insistió en quedarse para hacer la entrevista. "Ya que vine, me siento bien, voy a hacer la nota", les dijo a quienes lo atendían. Sin embargo, al intentar ingresar al estudio cayó por segunda vez.

La causa de ambas caídas fue la misma, ya que sus zapatos de suela de cuero resbalaron en el piso metálico de la zona de acceso. "Justo cuando voy a entrar al estudio, ahí el piso es de metal. Son como unos chapones de metal que están uno al ladito del otro", explicó el propio Lavié al relatar lo ocurrido.

Luis Ventura fue el primero en encender la alarma al hablar con él al aire en PrimiciasYa. "Trastabilló al llegar al estudio, se resbaló, se cayó drásticamente y se pegó un golpazo en la cabeza, que le hizo perder mucha sangre", describió el periodista.

raul lavie.jpg Raúl Lavié criticó fuerte a La Voz Argentina Cómo está Raúl Lavié después de las caídas El propio cantante salió a corregir los datos que habían circulado y a poner paños fríos sobre la situación. En su charla con Ventura fue preciso: "El golpe fue fuerte, pero no fue en la cabeza. Fue en la cara". Luego detalló cada lesión sin dramatismo: "Me lastimé un poco el labio superior e inferior, se me hinchó". El impacto también alcanzó la zona de la nariz, el codo izquierdo y una de sus manos, que usó para intentar amortiguar el golpe durante la segunda caída. Y cerró con un mensaje que trasladó tranquilidad: "Nunca perdí el conocimiento. Estoy bien".

lavie Redes sociales Según trascendió, colaboradores de Lavié les pidieron a los fotógrafos presentes que borraran las imágenes del primer impacto, con el objetivo de proteger su imagen. La entrevista con Diego Ramos finalmente no se realizó, ya que la precaución ante los golpes que recibió y la necesidad de atención médica determinaron que el cantante abandonara el estudio sin salir al aire. La producción de La noche es nuestra no emitió declaraciones sobre el episodio.