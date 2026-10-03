3 de octubre de 2026 Inicio
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El plan de Franco Colapinto para recuperar posiciones tras las penalizaciones en el GP de Bahréin en Malasia: "Se puede remontar"

El piloto de Alpine se colocó en la 15° posición de la clasificación a la gran carrera del domingo, pero por la sanción que debe cumplir, largará desde el 21° puesto.

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Colapinto arrastra penalizaciones para esta etapa.

Colapinto arrastra penalizaciones para esta etapa.

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Franco Colapinto afronta un fin de semana atípico en el Gran Premio de Bahréin en Malasia de la Fórmula 1. Pese a las penalizaciones que debe cumplir, el piloto se mostró optimista.

Colapinto arrancará la carrera desde el fondo.
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Por las penalizaciones, Colapinto largará 21° en el Gran Premio de Bahréin en Malasia

Las 15 posiciones de sanción que arrastraba por el incidente en Bakú, sumadas al cambio de motor dispuesto por Alpine (que instaló un quinto propulsor cuando el reglamento permite un máximo de cuatro por temporada), lo condicionaban a partir desde el fondo de la grilla de todos modos.

Por este motivo, el piloto argentino saldrá este domingo en el penúltimo lugar (21°), únicamente por delante de Arvid Lindblad, quien acumulaba una penalización aun mayor.

A sabiendas de que luchar por los puntos era una meta inalcanzable en esta clasificación, la escudería francesa trazó un plan alternativo enfocado en la carrera y en probar modificaciones en el auto de cara al cierre del torneo. Tras girar sin aspiraciones de velocidad pura en los ensayos libres, Colapinto superó la Q1 pero detuvo allí su avance: en la Q2 se ubicó 15° para reservar neumáticos y no registrar mejores tiempos.

Al finalizar la jornada, el argentino analizó el trabajo realizado y la estrategia elegida: "Creo que era lo que esperábamos. Guardar un par de gomas para la carrera de mañana, que voy a tener blandas, medias, duras, de todo. Intentaremos hacer lo mejor que podamos, maximizar un poco el ritmo del auto; hicimos mucho trabajo de cara a la carrera, así que intentaremos ir para adelante y avanzar, es el objetivo que tenemos".

Asimismo, para reflejar la sensación de impotencia tras las secuelas de su error en Azerbaiyán, agregó: "Esa FP3 fue muy buena, fue el único momento del fin de semana en el que pude hacer algo. Ahí estuve bastante fuerte. En la Q2 estuvimos peor, hicimos cambios de último momento por unos problemas que tuvimos. Ojalá que mañana tengamos buen ritmo".

De cara a la competencia del domingo, Colapinto se apoyó en las oportunidades de sobrepaso que brinda el trazado de Sepang para ilusionarse con una remontada: "Creo que se puede remontar, es una pista en la que en general hay muchas frenadas, con las rectas largas también ayuda a generar un poco de sobrepaso, así que ojalá tenga buen ritmo y pueda ir para adelante. Pensamos mucho en el domingo, ojalá que valga la pena, trataré de hacer una buena largada y una buena carrera".

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