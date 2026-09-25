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La impresionante transformación de Santiago del Moro tras el final de Gran Hermano

Un drástico cambio de imagen reveló el ansiado descanso del reconocido presentador tras finalizar Gran Hermano.

El conductor del reality mostró su nuevo look.

El conductor del reality mostró su nuevo look.

Telefe

El conductor Santiago del Moro sorprendió a todos sus seguidores con un radical e inesperado cambio de imagen para inaugurar su merecido descanso. Tras finalizar la exitosa edición de Gran Hermano Generación Dorada, el animador apostó firmemente por raparse toda la cabeza. Esta impactante decisión estética marca el cierre definitivo de siete intensos meses al frente de la pantalla televisiva de Telefe.

Tras la trágica noticia del fallecimiento del locutor radial a los 74 años en Uruguay, Casella lo recordó con cariño.
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El presentador confirmó públicamente el inicio de su pausa. La foto frente al espejo documenta fielmente esta transformación física que dejó muy atrás su característico y clásico peinado. De esta manera, formalizó su esperado receso laboral tras una temporada sumamente exigente, confirmando su necesidad de desconexión total.

Las hijas del conductor fueron fundamentales en esta firme decisión, pidiéndole encarecidamente que priorizara el tiempo con su núcleo familiar íntimo. Tras el inmenso desgaste y el profundo estrés acumulado durante el ciclo, el nuevo look simboliza su alejamiento temporal de la televisión. Este drástico corte de pelo funciona como la primera y más visible señal de su inminente etapa de relax hogareño.

Aunque se despide momentáneamente de la pantalla chica, el animador no se desconectará por completo de sus grandes compromisos profesionales. Continuará liderando las exitosas mañanas radiales, ya que su aclamado programa El club del Moro seguirá emitiéndose con total normalidad. Así, mantendrá un firme contacto diario con su audiencia mientras descansa físicamente de las agobiantes y trasnochadas galas del reality.

El rotundo cambio de apariencia materializa el merecido descanso del conductor tras consagrar brillantemente a Sol Abraham en Gran Hermano. Sus seguidores reaccionaron inmediatamente al sorpresivo testimonio publicado en sus redes sociales: “Rapado a full, se vienen vacaciones”.

El conductor anunció en sus redes sociales el comienzo de sus vacaciones tras siete meses en pantalla.

El conductor anunció en sus redes sociales el comienzo de sus vacaciones tras siete meses en pantalla.

Santiago del Moro se acerca a Got Talent

La periodista Laura Ubfal aportó testimonios sobre el futuro laboral del presentador al revelar su posible llegada a Got Talent. Sobre este importante proyecto televisivo para 2027, la panelista afirmó enfáticamente: “Se habría decidido, pero no puedo confirmarlo, es una noticia en desarrollo”. Este novedoso formato de entretenimiento se ajusta perfectamente a su vigente y exclusivo contrato de cinco años con la popular emisora.

El animador priorizó el expreso pedido de sus hijas para tomarse estas vacaciones y aliviar el gran estrés televisivo acumulado. Lejos de representar una estrategia mediática, su radical cabeza rapada refleja su inminente necesidad de compartir tiempo de calidad familiar. Su exigente y estructurada rutina diaria ahora descansará de la inmensa presión generada tras siete meses ininterrumpidos liderando el exitoso reality.

Mientras disfruta de su renovado aspecto visual y del receso televisivo, del Moro reafirma su inalterable lealtad al canal de las pelotas. Descartó rotundamente los infundados rumores sobre su traspaso a América, garantizando públicamente su permanencia inamovible en su actual casa laboral. Por consiguiente, el ansiado regreso del gran formato de convivencia recién figura formalmente proyectado para el mes de octubre del 2027.

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