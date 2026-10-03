3 de octubre de 2026 Inicio
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Bailó en una parada de colectivo de Córdoba y se volvió viral: su historia

Un momento inesperado en plena calle terminó convirtiéndose en una historia que despertó curiosidad por conocer a su protagonista.

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La mujer que se hizo viral por bailar en una parada de colectivo en Córdoba.

La mujer que se hizo viral por bailar en una parada de colectivo en Córdoba.

El Doce
  • Una mujer fue filmada mientras hacía pole dance en una parada de colectivo.
  • El video llegó a la televisión y permitió conocer su historia.
  • La actividad ocupa un lugar importante en su vida desde hace varios años.
  • La protagonista contó cómo esta disciplina la ayudó en momentos difíciles.

Un video grabado en una parada de colectivo de Córdoba capital se volvió viral por una situación inesperada. Carmen fue registrada mientras hacía movimientos de pole dance y las imágenes llegaron a El Show del Lagarto, el programa cordobés conducido por Aldo “El Lagarto” Guizzardi. A partir de su aparición en televisión, sus compañeros de trabajo reconocieron a la mujer y colaboraron para dar con ella.

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La filmación fue realizada por Fredy Bustos, periodista de El Doce, quien se encontró con Carmen mientras bailaba en la parada. El video comenzó a circular y tomó mayor alcance después de ser presentado en el programa cordobés. Sus compañeros fueron claves para encontrarla y, finalmente, la mujer pudo contar quién era y qué había detrás de aquella particular forma de pasar el tiempo mientras esperaba el colectivo.

Carmen explicó que practica pole dance desde hace cuatro años y que la actividad terminó ocupando un lugar muy importante en su vida. Según contó, también encontró en esta disciplina una manera de atravesar diferentes situaciones personales y sentirse mejor. “Tuve muchos problemas y eso me liberó muchísimo, pero soy feliz haciendo esto”, expresó al hablar sobre lo que significa para ella.

Cual es la historia viral de la mujer que bailó en una parada de colectivo

Una vez que su historia se hizo conocida, Carmen contó que no necesita estar en un lugar específico para disfrutar de su pasión. La mujer aseguró que puede bailar prácticamente en cualquier parte y que no suele preocuparse demasiado por las miradas ajenas. “Bailo en donde sea, no soy vergonzosa, mi espíritu siempre para arriba”, afirmó sonriente.

Carmen habló sobre la felicidad que le genera bailar pole dance.

Carmen habló sobre la felicidad que le genera bailar pole dance.

Esa actitud también se refleja en la relación con sus hijas, que no ocultaron su sorpresa al verla hacer pole dance. Carmen recordó la particular reacción que tuvieron cuando la vieron y compartió una de las frases que le dijeron en ese momento. “Mamá, cómo podés hacer eso, sos una vieja ridícula”, contó entre risas.

Así, lo que comenzó con un video registrado de manera espontánea terminó permitiendo conocer una parte de la vida de Carmen. Detrás de aquellos movimientos había cuatro años de práctica y una actividad que, según ella misma explicó, la ayudó a atravesar momentos difíciles. Su historia dejó claro que para ella bailar no depende del lugar, sino de las ganas de hacerlo.

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