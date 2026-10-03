3 de octubre de 2026 Inicio
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Este jugador es conocido mundialmente pero podría pasar a otro deporte: de quién se trata

Una inesperada confesión dejó entrever que su carrera podría tomar un rumbo diferente en los próximos años.

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Es uno de los mejores futbolistas del mundo y analiza competir en otro deporte: ¿quién es?

Es uno de los mejores futbolistas del mundo y analiza competir en otro deporte: ¿quién es?

  • Un reconocido futbolista analiza competir profesionalmente en otro deporte.
  • La idea todavía se encuentra en una etapa de análisis.
  • El jugador explicó qué factores podrían influir en su decisión.
  • También habló sobre la posibilidad de combinar ambas disciplinas a la vez.

Hace años que Harry Kane es considerado uno de los mejores delanteros centro del mundo. El inglés convirtió 6 goles en el último Mundial y además, gracias a sus 36 tantos en Bundesliga, se quedó con la Bota de Oro de Europa, un premio que se le da al máximo goleador de todas las ligas domésticas del viejo continente. Pese a su talento para el fútbol, el jugador del Bayern Múnich sorprendió con una reciente declaración acerca de competir de manera profesional en otro deporte.

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Harry Kane le abrió la puerta a competir en otro deporte.

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La posibilidad que analiza Kane no tiene que ver con dejar el fútbol, sino con sumar una nueva disciplina a su carrera. El delantero del Bayern Múnich contó que tiene en mente probar suerte como pateador en un equipo de fútbol americano de la NFL. “Es algo que intentaré analizar con mayor seriedad”, explicó el inglés en diálogo con The New York Times, dejando abierta una alternativa que nadie se imaginaba.

El propio Kane reconoció que esta opción dependerá de lo que ocurra con su carrera durante los próximos años. “Todo depende de cómo evolucione mi carrera en los próximos cinco o seis años, de la motivación y de lo que quiera hacer”, señaló. Además, marcó una diferencia entre sus dos grandes intereses fuera del fútbol: “La opción de la NFL es mucho más realista que la del golf”.

Qué deporte podría seguir Harry Kane

El fútbol americano aparece como la alternativa que más analiza Harry Kane, especialmente por su posible adaptación al puesto de pateador. El inglés incluso encuentra algunas similitudes con una de las acciones que más practica en su deporte habitual. “Lanzo penales, la presión y la técnica son muy parecidas”, explicó sobre las características que podrían ayudarlo en esa nueva disciplina.

El delantero expresó que se ve con la capacidad para ser pateador en un equipo de fútbol americano.

El delantero expresó que se ve con la capacidad para ser pateador en un equipo de fútbol americano.

De todas formas, el delantero sabe que pasar del fútbol a una competencia profesional de la NFL requeriría una preparación específica. “Me lo tomaría muy en serio y me dedicaría entre seis meses y un año a entrenar antes de dar el paso”, aseguró. Kane también aclaró que, aunque en televisión algunas acciones pueden parecer sencillas, competir al máximo nivel en otro deporte implica un desafío completamente distinto.

Por ahora, la idea todavía está en una etapa de análisis, aunque Kane no descarta combinar las dos actividades en el futuro. “Quizás en el futuro, si juego en la MLS o en algún sitio similar, podría darse la oportunidad de combinar ambas cosas aprovechando los calendarios de las temporadas”, explicó. Mientras tanto, su presente continúa ligado al Bayern Múnich, donde acumula 6 goles en 7 partidos en la actual campaña.

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