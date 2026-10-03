Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 3.200.000 pesos a 30 días en octubre 2026

Las condiciones de los depósitos bancarios varían según la entidad y el canal utilizado. Cuánto genera una colocación de este monto y qué factores hay que tener en cuenta para calcular el resultado final.

Plazo fijo : las tasas de los depósitos varían según el banco y el canal utilizado para realizar la operación. La colocación tradicional continúa siendo una de las alternativas utilizadas por los ahorristas que buscan obtener un rendimiento durante un período determinado. Cuánto podés ganar si depositas 3.200.000 pesos a 30 días en octubre 2026.

El rendimiento de un plazo fijo no es igual en todas las entidades financieras. Cada entidad bancaria informa sus propios porcentajes y estos pueden modificarse con el tiempo. El Banco Central publica información estadística sobre las valores de interés de los depósitos a 30 días, mientras que cada entidad comunica las condiciones concretas para sus clientes.

Por eso, antes de realizar una colocación, es importante consultar la tasa vigente en el banco elegido y verificar cuánto dinero se recibirá al vencimiento.

Tomando como referencia las tasas vigentes del Banco Nación, una colocación de $3.200.000 a 30 días mediante canales electrónicos tiene una TNA del 18,75% para personas humanas. Con esa tasa, el cálculo aproximado para 30 días es:

El cálculo surge de aplicar la tasa nominal anual al capital durante los 30 días de la colocación. El monto final puede variar si el banco modifica sus condiciones antes de constituir el depósito.

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Con el último dato oficial disponible, la inflación fue del 1,7% mensual en agosto de 2026. En el caso del Banco Nación, la tasa para un plazo fijo de 30 días por canal electrónico es del 18,75% TNA, equivalente a un rendimiento aproximado del 1,54% en 30 días.

De esta manera, tomando como referencia la inflación de agosto, el rendimiento de un plazo fijo a 30 días quedaría levemente por debajo de la suba de precios. Sin embargo, la comparación exacta para octubre deberá hacerse cuando se conozca el IPC correspondiente a ese mes. Para una colocación de $3.200.000, el interés obtenido en 30 días sería de aproximadamente $49.315, siempre que se mantenga esa tasa durante todo el período.