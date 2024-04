Sorpresa en la televisión: levantarán un programa de Telefe por un particular motivo

Desde la señal confirmaron que no se emitirá uno de los ciclos de la tarde porque hay prioridad para otro evento. ¿De qué se trata?

San Lorenzo vs Palmeiras X @SanLorenzo

No será la única vez que suceda porque Telefe tiene contrato con Conmebol para emitir un partido por semana de la Copa Libertadores. Tal y como pasó con River hace una semana, sucederá con San Lorenzo el miércoles por la tarde por su partido frente a Independiente del Valle.

Es por eso que, como el partido comienza a las 19, se hará una previa y un post de 15 minutos y eso llevará a tener que levantar la ficción y que quede comprometido Telefe Noticias. Solo será por el miércoles y luego volverá a su programación habitual.

Rating: el éxito de Telefe que sorprendió a El Trece y lideró cómodamente

Telefe sorprendió en la tarde del domingo, luego del estreno de la nueva temporada de “La Peña de Morfi”, con el cual lideró. Pero con el fin de seguir estando primero en el rating en competencia directa con El Trece en la previa de la gala de Gran Hermano, lanzó un inesperado éxito.

Foto: @Ayto_DonBenito Murió Jacobo Langsner, autor de Esperando la carroza

Se trata de la película “Esperando la Carroza”, una producción del año 1985 que no pasa de moda. Gracias a eso, no solo quedó en lo más alto sino también alcanzó números que hacía rato no conseguía en esa franja horaria.

Según indicó Recargado Rating, la película alcanzó los 12 puntos de rating. Pero lo curioso es, no solo que alcanzó ese punto, sino que comenzó con 6 puntos y fue escalando hasta tocar lo más alto.