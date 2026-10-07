Son dos figuras del periodismo argentino y se supo que están analizando casarse

Un comentario encendió los rumores y, tras las primeras versiones, ambos rompieron el silencio y revelaron qué proyectan para su relación.

Los protagonistas tuvieron idas y vueltas, pero se decidieron a dar un paso clave.

Los periodistas Marina Calabró y Rolando Barbano atraviesan un momento decisivo de su relación: el conductor confirmó que ambos contemplan el casamiento , aunque todavía no existe una propuesta formal, fecha ni ceremonia definida. La novedad quedó confirmada después de varios días de rumores sobre la pareja.

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Las especulaciones comenzaron después de una velada de la pareja en el Four Seasons Buenos Aires. Gabriel Oliveri , director de marketing y comunicación del hotel, publicó en X: “Rolo, ¿hubo pedido de mano? ¡Ya tienen lugar para casarse!” , comentario que disparó inmediatamente las versiones de boda.

Consultada por Puro Show, Marina Calabró aclaró que todavía no recibió la propuesta: “No hubo propuesta, pero ya los sorprenderemos” . Además, reconoció que el tema existe dentro de la pareja al señalar que “siempre lo charlamos” , aunque remarcó que actualmente “no hay nada” concretado.

Rolando Barbano, en cambio, avanzó un paso más y confirmó directamente su deseo: “Yo me quiero casar con Marina y ella me dijo que sí” . También reveló que prepara el momento para formalizarlo: “Vengo pensando en la propuesta” , con la intención de encontrar una ocasión especial para sorprender a la conductora.

Sin embargo, el casamiento de Marina Calabró y Rolando Barbano no sería inmediato. Barbano explicó que existe una condición familiar importante: “Nos vamos a casar en el momento en que podamos convivir” . Por ahora, la organización de sus respectivas familias y la posibilidad de compartir un mismo hogar aparecen como el principal obstáculo antes de dar el sí.

Cómo nació el amor entre Rolando Barbano y Marina Calabró

La historia sentimental comenzó en un ámbito que ambos conocen perfectamente: el periodismo. Calabró y Barbano eran compañeros en Lanata sin filtro, el programa que encabezaba Jorge Lanata en Radio Mitre, y esa convivencia profesional terminó convirtiéndose en una relación que inicialmente mantuvieron alejada de la exposición pública.

Según reconstruyeron posteriormente los protagonistas y distintos medios, el punto de partida sentimental tiene una fecha concreta: 29 de octubre de 2023, cuando se dieron su primer beso. La fecha adquirió tanta importancia para ellos que, meses después, incluso evaluaron tatuársela como símbolo del comienzo del romance.

Los rumores comenzaron a tomar fuerza públicamente en enero de 2024, cuando Iliana Calabró habló sobre la vida sentimental de su hermana y mencionó directamente a Barbano. Hasta entonces, ambos habían mantenido el vínculo bajo reserva y el periodista evitaba brindar precisiones sobre su intimidad.

Los periodistas están cerca de cumplir tres años de pareja.

El 7 de marzo de 2024, después de semanas de versiones, los periodistas finalmente reconocieron públicamente el romance durante Lanata sin filtro. Ante la insistencia de Jorge Lanata, definieron aquel momento con una frase prudente pero reveladora: “Nos estamos conociendo”, poniendo fin a las especulaciones sobre la relación.

La pareja atravesó después separaciones, reconciliaciones y momentos de fuerte exposición mediática, hasta recomponer el vínculo. En septiembre de 2024, por ejemplo, volvieron a mostrarse juntos durante una escapada romántica a Río de Janeiro, una señal pública de que la historia había logrado superar una de sus etapas más turbulentas.

Ahora, casi tres años después de aquel primer beso, el vínculo aparece proyectado hacia una nueva etapa. “Me quiero casar con Marina”, aseguró Barbano, mientras Calabró confirmó que el matrimonio es un asunto conversado. No hay fecha ni compromiso formal todavía, pero sí un proyecto compartido: primero resolver la convivencia y después transformarse en un matrimonio.