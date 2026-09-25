La hija de Maru Botana rompió el silencio sobre su vínculo con Franco Colapinto Los me gustas del piloto en el Instagram de Sofía encendieron los rumores y la aprobación pública de la cocinera no hizo más que alimentarlos. Agregar C5N en









Aumentan los rumores de romance entre Franco Colapinto y Sofía Solá.

Sofía Solá, hija de la reconocida chef Maru Botana, sorprendió al romper el silencio sobre los rumores que la vinculan sentimentalmente con Franco Colapinto. Todo comenzó a partir de una serie de interacciones que el piloto dejó en publicaciones de la cuenta de Instagram de la joven de 21 años, lo que permitió que iniciaran las especulaciones entre sus seguidores.

Al respecto, Sofía Solá lo tomó con humor y no ocultó la sorpresa que le generó el interés. "Bueno, chicos, yo estoy en mi era... Llegué arriba, llegué porque la gente piensa que Franco Colapinto gusta de mí. Eso es demasiado bueno, ¿viste cuando 'llegaste'? En fin...", expresó la joven en sus redes sociales.

En cuanto a la situación sentimental del piloto, meses atrás se confirmó su separación de Maia Reficco, aunque luego circularon versiones de una posible reconciliación. Un reciente me gusta del piloto a una publicación de la actriz reavivó esas especulaciones entre sus millones de seguidores. En este marco, la propia Maru Botana salió a hablar y su respuesta generó sorpresa.

En diálogo con Puro Show, la chef no solo aprobó el vínculo sino que fue más lejos. "Lo quiero mucho a Franco, a su familia, lo fui a ver de hecho a Barcelona. Lo conozco porque es muy fan de algunas tortas mías", afirmó.

El gesto de Franco Colapinto con Sofía Solá El vínculo comenzó a generar comentarios después de que Colapinto apareciera entre los usuarios que marcaron “me gusta” en dos publicaciones recientes de Sofía en Instagram. La joven había compartido imágenes relacionadas con distintos momentos de su vida cotidiana y el piloto se hizo presente.

Los seguidores se dieron cuenta rápidamente de las interacciones y comenzaron a plantear la posibilidad de un acercamiento. Incluso, un usuario hizo referencia al supuesto interés de Colapinto por el perfil de Sofía y fue ella misma quien le dio “me gusta” a ese comentario. Redes sociales Sofía Solá es la hija mayor de Maru Botana y Bernardo Solá. La joven está vinculada al mundo de la moda y trabaja como influencer, además de mantener una activa presencia en las redes sociales. Hace algunos meses se mudó a Barcelona, desde donde comparte diferentes aspectos de su nueva vida.